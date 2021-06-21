مصباح وجدة يعقد جمعه العام المحلي والإقليمي لانتخاب أعضاء لجن الترشيح

في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عقد حزب العدالة والتنمية بإقليم وجدة أنجاد جمعه العام المحلي والإقليمي لانتخاب أعضاء لجن الترشيح للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية 2021، وذلك يوم السبت 19 يونيو 2021 بمركز الدراسات والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

هذا اللقاء الذي ترأسه إسماعيل زوكار الكاتب الجهوي للحزب حمل شعار « النضال الديمقراطي مدخل أساس لتحقيق الكرامة والإدارة الشعبية » استغرق أزيد من 4 ساعات، حيث كانت البداية بالاستماع للكلمة التوجيهية للأمين العام ثم شرح المواد المنظمة للتصويت وكيفيته. بعد ذلك، قدم الكاتب الإقليمي مصطفى خثيري معطيات رقمية مونوغرافية عن الإقليم مع التذكير بالنتائج المحصل عليها سابقا، ثم انطلقت عملية التصويت و الفرز ثم الإعلان عن النتائج استعدادا لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة. ووالتي حتما ستكون حادة ….وسيكون الصراع فيها قويا بين اربعة احزاب