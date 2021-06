FEU DE FORETS : LA COMMISSION REGIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AUX AGUETS DANS LA REGION DE TANGER TETOUAN AL HOCEIMA

Vendredi 11 juin 2021 dernier le siège de la Wilaya de la région de Tanger Tétouan Al Hoceima a été au rendez-vous avec la commission régionale de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, qui y’a tenu une Réunion sous la présidence de Mohamed Mhidia, Wali de la Région en la présence du Secrétaire Général du Département des Eaux et Forêts, Abderrahim Houmy et des Gouverneurs respectifs des préfectures et Provinces, d’Al Hoceima, Larache, Mdiq-Fnideq, Chefchaouen, Ouazzane, Fah-Anjra, Tétouan,.

Lors de cette réunion élargie, plusieurs points ont été examinés dont notamment et surtout : La situation des incendies de forêts au sein de la région et les retours d’expériences issues de l’année dernière 2020, le programme d’action opérationnel de l’exercice 2021, notamment le système de prévention et de préparation, ainsi que les moyens humains et matériels à pré-positionner et à mobiliser en cas nécessité.

Selon un communiqué du Département des eaux et forêts, le bilan des incendies au niveau de la région de Tanger-Ttéouan-Al Hoceima dans la periode du 1èr janvier et le 31 décembre 2020, montre que le nombre d’incendies enregistré est de 196 feux, ayant endommagé une superficie totale de 4531 ha. De même, il est à signaler que cette superficie incendiée est constituée de 37% de strate herbacée et d’essences secondaires.

Certes précise-t-on, l’impact des feux de forêts au niveau de cette région a été le plus important en comparaison aux autres régions du Royaume, mais, c’est grâce aux efforts déployés avec professionnalisme, par l’ensemble des partenaires impliqués, que les dégâts restent limités par comparaison aux résultats de la majorité des pays du pourtour méditerranéen, comme en témoigne le bilan européen de 2020 qui laisse entendre que les superficies forestières endommagées durant l’année 2020 par les incendies, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Algérie, en France et en Turquie, sont respectivement de l’ordre de 32352 ha, 40 002 ha, 20 617 ha, 47 508 ha, 5 641 ha et 41 440 ha. En effet, le Maroc enregistre un faible taux de surface incendiée (0,04%) par rapport à la surface forestière totale du pays.

En plus des débats et échanges opérationnels, la commission régionale a examiné les différents volets pratiques des préparatifs et des interventions pour la saison 2021 en cours et a adopté les principales actions suivantes portant sur la necessité d’engager les sous commissions préfectorales et provinciales de logistique, des opérations et de planification pour le suivi systématique de la mise en œuvre de tous les activités de prévention de pré positionnement et de lutte contre les incendies de forêts, de sensibiliser l’ensemble de la population riveraine et des estivants sur les dangers et risques des feux de forêts, d’achever rapidement les mesures de positionnement des guetteurs et des équipes de 1ères interventions et également, les actions de débroussaillement des tranchées pare-feu et des abords des voies de circulation (pistes forestières, rurales, routes …), de renforcer le programme d’aménagement et d’entretien des points d’eau et des pistes forestières et rurales, d’opérationnaliser le système de gestion préventive du risque d’incendies basé sur les cartes des risques dynamiques pour le pré positionnement du matériel, des véhicules, des engins et des unités d’intervention et de renfort interprovinciales et régionale, de maintenir la mobilisation rapide des intervenants et veiller à l’unicité du commandement des opérations conformément aux directives des procédures en vigueur : briefing, débriefing, priorités, idée de manœuvre, renfort, plan d’évacuation et de prépositionner au niveau des aéroports stratégiques les moyens aériens, en fonction des niveaux de risques encourus et également en fonction de l’occurrence de pression de mise à feu à travers le Royaume.

De même, la commission régionale a décidé d’établir une convention entre les différents acteurs pour la mutualisation des moyens de soutien aux opérations d’intervention contre les incendies de forêts tout en soulignant que le système de veille et d’alerte devra être déclenché dès à présent et maintenu à son niveau maximal durant toute la saison estivale 2021, notamment dans les zones à risque de feu de forêt et que la performance de coordination inter-partenaire avérée devra être renforcée et maintenue, du fait que le Maroc, et à l’image de tous les pays du pourtour méditerranéen, fait face à un changement planétaire du régime des feux de forêt (augmentation de la sévérité et de l’intensité des feux, rapidité de propagation, fréquence d’éclosions des feux en élévation) attribuable majoritairement à l’impact des changements climatiques et globaux.

Mohammed Drihem