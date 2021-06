Ville des Lumieres,Rabat.

Lancement de l’opération de l’élimination

écologique des cartouches d’encre usagées au

Département de l’Environnement

Lundi 14 juin 2021 dernier, le Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement – Département de l’Environnement – a organisé une rencontre pour lancer l’opération de l’élimination écologique des cartouches d’encre usagées.

Initiée dans le cadre des activités commémoratives de la Journée mondiale de l’environnement, ayant pour objectif de sensibiliser le public et les différents acteurs sur les enjeux d’environnement et de développement durable, cette opération organisée en partenariat avec une entreprise agréée, s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action sectoriel du département de l’environnement du Pacte de l’Exemplarité de l’Administration notamment en matière de gestion écologique des déchets d’appareils électroniques pouvant créer des dommages environnementaux et sanitaires, du fait qu’ils contiennent des matières dangereuses (résidus de poudre de toner, etc.).

A noter au passage qu’environ la moitié de ces déchets au niveau national sont produits par les administrations publiques et les entreprises privées.

Ont participé à cette rencontre, des représentants du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, de l’Association Professionnelle de Valorisation et d’Elimination des Déchets Industriels.

Lors de cette rencontre, le Secrétaire Général du Département de l’Environnement, Mr Mohammed Benyahia a souligné que 22 entreprises œuvrant dans le traitement et la valorisation des déchets dangereux ainsi que 50 entreprises de transport de ces déchets, opérant dans les différentes régions du Royaume, sont autorisées par le Département de l’Environnement dans le cadre d’un cahier de charges bien défini. Il a également indiqué que cette action pilote devra inspirer les autres départements ministériels à être exemplaires dans le domaine du développement durable de façon générale, et dans le traitement et la valorisation des déchets dangereux en particulier.

Mohammed Drihem