بعد سلسلة من المقالات التربوية المنشورة في مختلف المنابر الوطنية وبالخصوص موقع « وجدة ستي » جمع وعقد لقاء بين كاتب الرأي بالموقع أعلاه » الأستاذ منير الحردول »

يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، مع المناضل الذي وصفه الكاتب بالصديق الطيب، والذي تعرف عليه عن كثب في فترة الاشتغال بمدينة الحسيمة وعرف بنضاله الموزون، وهو « السيد الأجباري خليد » عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقد عرف هذا اللقاء نقاشا مستفيضا، عنوانه طرح مجموعة من الأفكار التي اقترحها وكتبها الاستاذ منير الحردول في مقالاتنا المتعددة « بوجدة ستي »، حيث سيعمل السيد الأجباري عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد المغربي للشغل -قطاع التعليم والتربية- على بلورتها وفق مقاربة تعتمد على القوة الاقتراحية، فالشكر الجزيل لهذا المناضل المكافح على كل الجبهات « السيد خليد الأجباري

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صورة لكاتب الرأي الاستاذ منير الحردول وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل- قطاع التعليم والتربية-