« Reportages responsables sur les violences faites

aux femmes au Maroc » : un sujet de débat des journalistes

et correspondants de Presse à El Hajeb

Mercredi 09 Juin dernier, le siège de l’Association Amal pour la Femme et le Développement d’El Hajeb a été au rendez-vous avec le lancement de la première session dans la série de conversations spéciales en ligne organisée sur le thème : « Reportages responsables sur les violences faites aux femmes au Maroc : défis actuels et futures orientations/ directions » par Networks of Change et MRA Mobilising for Rights Associates et leurs partenaires.

Selon ses organisateurs, cette série de conversations interactives en ligne est organisée autour de dialogues et de partage entre des partenaires professionnels des médias et associations des droits des femmes.

Dans ce cadre ; on précise que les journalistes et les ONG au Maroc travaillent en collaboration avec Networks of Change et MRA Mobilising for Rights Associates pour améliorer les reportages médiatiques sur les violences basées sur le genre (VBG). Pour comprendre les défis actuels, les journalistes ont d’abord participé à une enquête sur les facteurs qui affectent cette couverture. La deuxième partie de l’enquête a examiné la manière dont la VBG est couverte.

Lors de cette première de la série de conversations spéciales en ligne avec Networks of Change sur le thème «Reportages responsables sur les violences faites aux femmes au Maroc: défis actuels et futures orientations/ directions», une quarantaine de journalistes de diverses régions à travers le Royaume ont examiné les défis institutionnels auxquels ils sont confrontés pour couvrir les violences fondées sur le genre et, au niveau de l’Association Amal pour la femme et le développement d’El Hajeb, un groupe d’une Douzaine de professionnels des médias dans la région Fès-Meknès ont contribuer à l’enrichissement du débat.

La seconde session de cette série de conversations spéciales en ligne est programmée pour mercredi 16 juin prochain sur le thème de « Stéréotypes dans les reportages actuels sur les violences faites aux femmes » et ce, au siège de l’Association Amal à El Hajeb avec comme objectifs, la discussions les stéréotypes dans la couverture actuelle des violences faites aux femmes au Maroc.

Mohammed Drihem