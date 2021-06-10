سكان حي التقدم بوجدة ينتفضون ضد إقامة جهاز لتقوية شبكة الإرسال فوق سطح منزل

عبدالقادر كترة

انتفضت ساكنة حي التقدم بمدينة وجدة بتنظيمها لقفة احتجاجية ضد الشروع في تثبيت جهاز لاقط لتقوية شبكة الارسال « ريزو » فوق سطح منزل وسط الحي، مهددة بمباشرة إجراءات مقاضاة صاحب المنزل الذي سمح بذلك دون موافقتهم أو حتى استشارتهم وكذا الشركة صاحبة الجهاز، إذا لم تتم الاستجابة لمطلبهم بإلغائه بعد التحاور مع صاحب المنزل الذي ركب رأسه وتمسك بموقفه متححجا بأن خطوته قانونية بموافقة الجيران الذين أنكروا أن يكونوا على علم بذلك أو منحوه موافقة.

السكان الغاضبون عبروا عن سخطهم لتجاهل مطلبهم بعدم إنشاء البرج، وأكدوا في وقفة احتجاجية عفوية بعد أن عمد صاحب المنزل إلى إدخال مواد بالناء الحديد ليلا للإنشاء قاعدة الجهاز بهدف وضعهم أمام الأمر الواقع، غير مبال بموقف جيرانه التي اعتبروها خطوته تهدد صحتهم وصحة أطفالهم، في ظل التقارير العلمية التي ما فتئت تحذر من خطورة مثل هذه الشبكات على المواطنين ودورها في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض خطيرة ومنها السرطان.

ورفع المحتجون شعارات تندد بتجاهل ولامبالاة الجار بمبادئ حسن الجوار، وطالبوا السلطات العمومية المسؤولة بالتدخل الفوري لحماية صحة المواطنين، خصوصا الأطفال طبقا للفصل 31 من دستور المملكة، والإسراع إلى اتخاذ إجراءات تضمن سلامتهم من خطر الإشعاعات التي تصدرها أجهزة الإرسال المثبتة على السطح.

ووجه سكان التقدم بوجدة شكاية إلى كافة المسؤولين، في عريضة موقعة من طرف أكثر من 70 ساكنا معنيين مباشرة بالمشكل، يطالبون « فيها التدخل الفوري والحاسم لتوقيف مشروع إقامة اللاقط الهوائي « ريزو » بالمنزل المعني وسط الحي، والذي من شأنه أن يتسبب في أضرار ليست بالبسيطة للساكنة خصوصا منهم الأطفال منهم وذوي الأمراض المزمنة » حسب الشكاية.

« وحيث إننا طلبنا من المعني بالأمر العدول عن الفكرة وتكلمنا معه لمرات عديدة بطرق حبية ، فأبى إلا ان يواصل في هذا الأمر دون أي حس بالمسؤولية تجاه جيرانه ».

« وحيث إننا وبطبيعة الحال لا يستوجب علينا اتخاذ أي إجراء شخصي أو القيام بأية محاولة لمنعه بأنفسنا الشيء الذي يمنعه القانون، لجأنا لسياتكم بما أنكم الجهة المختصة والتي من شأنها أن ترفع عنا هذا الخطر ما دام لا يزال في طور التركيب ».

وختموا شكايتهم ب »كما نحيطكم علما سيدي أننا لم تنوصل بأي إشعار بخصوص تركيب هذا اللاقط الهوائي ولم نوقع على أية موافقة بهذا الخصوص ».

وفي الأخير، التمس سكان حي التقدم بالتدخل العاجل وتوقيف تركيب اللاقط الهوائي « الجهاز لتقوية شبكة الإرسال » لعدم مواقفة ساكنة الحي ولما قيه من ضرر.