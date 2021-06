Communiqué de presse

Journée de présentation des expériences réussies en

Participation Démocratique dans la Région Oriental.

L’Association de Coopération pour le Développement et la Culture (ACODEC) et le Mouvement pour la Paix -MPDL présentent leur partenariat conjoint.

ACODEC et le Mouvement pour la Paix -MPDL organisent une journée de présentation des expériences réussies sur la participation démocratique, le jeudi 10 juin 2021 à partir de 9h30 à l’Université Mohammed 1er (Amphi de l’ENSA) de la ville d’Oujda.

Grace à l’important appui financier de l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au développement (AECID) et de l´Union européenne, avec la participation d’autres organisations, notamment Oxfam et l’association Ain Gazelle, 2 projets ont été réalisés entre 2018 et 2021 pour accompagner la société civile au processus de participation démocratique dans la Région de l’Oriental, et ont pu contribuer aux acquis suivants :

– 9 Cellules de Communication et de Diagnostique participatif (CCDP) dans 9 communes de la région, moyennant une Charte de participation citoyenne et des Plans d’Action, pour proposer des Pétitions et avis consultatifs.

– 289 personnes formées (e)s (en moyenne par activités), donc 115 femmes, 47 sont des jeunes sur les concepts de la démocratie participative, les politiques de développement, les mécanismes et instruments concrets prévus dans la loi. 1493 personnes dans toutes les activités tout au long du projet qui rassemble 49 sous activités.

– Un diagnostic des bonnes pratiques et un manuel de formation sur la participation démocratique au Maroc élaboré à disposition des associations et d’autres acteurs travaillant dans le domaine de la participation démocratique.

– 15 pétitions présentées et 16 avis consultatifs sur les thématiques suivantes : transport scolaire, espace d’artisans, pavage des rues.

– Parmi les 15, 6 pétitions acceptées par les communes de Taourirt, Ain Beni Mathar et Jérada.

En présence des représentants de l’administration de la région, notamment le Conseil régional, la préfecture d’Oujda et l’Université, ces expériences réussies et témoignages dans la démocratie participative vont être présentés. La journée sera aussi l’occasion pour procéder au don des équipements informatiques au profit de personnes ayant eu une participation très active dans les politiques locales.

Le projet « Appui et accompagnement au processus de participation démocratique dans la Région de l’Oriental », cofinancé par l´Union Européenne, portant un budget de 537.354€ et mis en œuvre par l´Association de Coopération pour le Développement et la Culture (ACODEC) et l´Association Mouvement pour la Paix -MPDL, en partenariat avec l´Université Mohamed Premier d´Oujda et l´Association Tanmia.ma, dans 10 communes des 3 provinces de Jerada, Taourirt et Oujda, a eu le 31 mai dernier, et a permis de contribuer á une meilleure connaissance sur les nouvelles dispositions législatives des collectivités locales en matière de démocratie participative, promouvoir la réalisation des actions d’incidence par les OSC, interagir avec les dynamiques régionales.

Pour la prise de contact:

ACODEC

Mr El Miloud Rezzouki , Tél: 0667332313 , email : acodec_oujda@yahoo.fr

MPDL: Mme Sylvia Kaissy , Tél: 0679587390 , email: marruecos@mpdl.org