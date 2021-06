L’UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE LANCE SON NOUVEAU PROGRAMME

« TRANSCAP » AU PROFIT DES OSC

MAROCAINES ET TUNISIENNES

Dans le cadre de l’appel à projet de son nouveau programme TransCap, financé par le Gouvernement des Iles Baléares, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN-Med) organise un webinaire d’information pour les organisations de la société civile souhaitant participer à ce programme et ce, le Mercredi 16 juin 2021 de 10h à 12h.

OSC Marocaines, à vos projets.

En effet, face aux défis actuels pour l’environnement et le développement durable des communautés méditerranéennes, ce programme TransCap vise à consolider le rôle des Organisations de la Société Civile (OSC) actives dans le Domaine de la conservation de l’environnement dans les provinces de la côte Méditerranéenne du Maroc et de la Tunisie, en renforçant leur capacité à mettre en place des mesures de conservation de la biodiversité et d’atténuation et adaptation au changement climatique.

TranCap pour la conservation de la biodiversité.

Dans ces deux pays selon l’UICN-Med, ce programme TransCap vise à réaliser les objectifs suivants : Soutenir des projets de 12 mois de conservation de la biodiversité, d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des OSC bénéficiaires, mette en réseau les OSC bénéficiaires et créer des échanges intersectoriels et communiquer les résultats à échelle régionale.

Un financement global de l’ordre de 60000 Euros

Selon la même source d’information, le programme bénéficie d’un portefeuille de 60.000 euros, pour financer des projets environnementaux à hauteur maximale de 10.000 euros portés par des OSC et exécutés sur 12 mois, de septembre 2021 à aout 2022.

A souligner que L’UICN est une union de Membres composée de gouvernements et d’organisations de la société civile. Elle compte avec l’expérience, les ressources et le poids de ses plus de 1400 organisations Membres et les compétences de plus de 18000 experts.

L’UICN fait aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la nature et des ressources naturelles dans le monde et sur les mesures pour les préserver.

Mohammed Drihem