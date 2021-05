M.Blinken souligne le « rôle clé » du Maroc dans la paix et la stabilité au Proche-Orient

Mardi 18 Mai 2021

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a souligné, lors d’un entretien téléphonique mardi avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le « rôle clé » du Maroc dans la promotion de la paix et la stabilité au Proche Orient.

« Le Secrétaire a souligné l’importance d’un partenariat bilatéral solide et le rôle clé du Maroc dans la promotion de la stabilité dans la région », a indiqué le département d’Etat dans un communiqué à l’issue de cet entretien.

MM. Blinken et Bourita ont fait état de leur « préoccupation commune concernant la violence en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, qui a coûté la vie à des civils israéliens et palestiniens, y compris des enfants », a ajouté la même source.

Le chef de la diplomatie américaine a, par ailleurs, affirmé sur Twitter avoir discuté avec M. Bourita de « l’importance de rétablir le calme en Israël, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza pou empêcher de nouvelles pertes de vie humaines ».

« Le Maroc est un partenaire stratégique, et nous allons travailler ensemble pour mettre fin à ce conflit », a-t-il souligné.

MAP 18/05/2021