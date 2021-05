Communiqué de Presse: Le Maroc:3èmePlace à la Coupe du Monde de Slam Poésie 2021Représenté par Abderrazak Amouzounesurnommé«RA9 «(RAQ)

Dès Décembre 2020, à l’issue de la réussite de la deuxième édition de laCoupe du Maroc de Slam Poésie 2020;organisépar le collectif SlamMaroc présidé par Fatine Moubsit, en collaboration avec l’Association Coupe d’Afrique de Slam Poésie;Le Maroc futnominé à participer aux coupes du Monde de Slam-Poésie en Mai 2021 et à la Coupe d’Afrique de SlamPoésieNovembre 2021.A la tête de cette victoire glorieusepour le Pays, Abderrazak Amouzoune «RA9»fut élu pour représenter le Maroc à la Coupe du Monde de Slam Poésie en langue officielle/parlée du paysà l’issue de son titre de vice-championde la Coupe du Maroc 2020 en Slam DARIJA.Quantà la Coupe d’Afriquede Slam Poésie, c’est Maha Tazi titulaire du titre de championne du Maroc 2020 (Slam Poésie en Français) qui représentera le pays en Novembre 2021.L’électiond’Abderrazak Amouzoune «RA9»pour représenter le Maroc à travers le monde, fut un grand moment orné de joie!Le candidat, avec ses textes en dialecte marocain, apu faire entendre ses échos et ce, mondialement!A l’issue de cegrand événement, «RA9»un grand passionnéde Slam Poésie n’apas seulement participer une simple participation, mais tellement déterminéqu’il a remporté latroisième place au Monde entre 20 autres Pays.Le Maroc a obtenu la médaille de bronze après l’Italiequi a remporté la médaille d’oretl’écosse la médaille d’argent.Une grande joie pour leMaroc, et une filiation honorable aujourd’hui qui résonne à travers le monde!Cette victoire demeurera une gravure dans l’histoire du Slam au Maroc. Cette célébration aujourd’huirenforce notre réseau d’artistes passionnéspar le Slam Poésie auMaroc,et nous ouvreles voies vers nombreuses collaborations internationalesafin de faire connaitre le Slam davantage au Marocet pourquoi pas l’inscrire dans le programme pédagogique scolaire comme activité renforçantla cohésion de groupes de jeunes.

Rédaction:Fatine Moubsit L’intérêt aujourd’hui est d’ouvrir l’horizon vers de nouvelles pratiques d’art susceptiblesde se greffer à d’autres pratiques et formes d’artet toucher de près les jeunes et les initier au Slam Poésieet ce à travers un nombre d’ateliers, de scènes ouvertes, d’échangesenvisagés.Cap du la CMSP et laCASPLa Coupe du Maroc de Slam-Poésie (CMSP) est un événement qui s’inscrit dans le cadre de la Coupe d’Afrique de Slam-Poésie et qui a comme objectif la promotion du Slam et l’art oratoire à travers le continent. Sollicité pour faire partie de ce projet panAfricain, le Maroc travaille aujourd’hui en synergie avec de nombreux organismes, fédérations et associations en Afrique, et plus particulièrementau Tchad, au Cameroun, en Tunisie et en Algérie. Chaque édition, des ambassadeurs nationaux sont désignés pour collaborer dans l’objectif d’amplifier la portée des différentes actions du Slam en Afrique et àtravers le monde. S’appuyant sur des événementsnationaux de slam tels que des coupes, festivals, scènes ouvertes, ateliers, la Coupe d’Afrique de Slam-Poésie (CASP) est une occasion de réunir de nombreux talents artistiques autour de cet art qui favorise, par son lyrisme et sa subtilité, le développement intellectuel et culturel dans le continent. Cette année, l’ambassadrice du Maroc à la CASP est Fatine Moubsit, une jeune diplômée en psychologieclinique et championnede la première édition de la CMSP en 2018.La CMSP a traversé un parcours plein de diversité et de richesse artistiques, à travers un nombre d’ateliers instauré lors de son déroulement, invitant chacun des participants à œuvrer collectivementjusqu’à la rencontre finale qui a eu lieu sur Zoom, une finale qui n’en étaitpas une, comme l’indiquaitson nom, car cette dernière rencontre nationale ne fut qu’une étape menant vers la Coupe du Monde de Slam-Poésie (Grand Slam Poetry) et la Coupe d’Afrique de Slam-Poésie.

La Coupe du Maroc de Slam poésie est aujourd’hui l’un de ces événements nationaux, visant de près la promotion de la culture du Slam au Maroc, un événement, qui constitue un tremplin pour l’ouverture des jeunes marocains sur les autres cultures ainsi que la mise en valeur des potentialités créatives des artistes slameurs Marocains. Les scènes virtuelles aujourd’hui ont permis ce voyage à l’autre bout du monde en étant chez soi, ce qui a favorisé la visibilité de nos jeunes artistes marocains, ainsi que la planification de nombreux projets avec les artistes Tunisiens et Algériens pour mettre en place un festival de dialecte mettant en avant la richesse culturelle linguistique de chacun des pays.

