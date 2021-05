MARRAKECH :

LA VACCINATION CONTRE LE COVID 19

TOUCHE PLUS DE 678539 PERSONNES DANS LA WILAYA

DE MARRAKECH/SAFI

L’opération de vaccination contre le Covid-19 lancée au niveau de la Wilaya de la région Marrakech-Safi dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre l’épidémie se poursuit dans de bonnes conditions dans les différentes provinces et préfecture relevant de la Wilaya.

Pour la première dose au niveau de la Région de Marrakech-Safi, les doses injectées aux agents d’autorités locales ainsi qu’aux fonctionnaires du ministère de la Santé (40 ans et plus), de l’enseignement et des services de sécurité (45 ans et plus), en plus des personnes âgées de plus de 55 ans ont atteint à ce jour du Vendredi 07 mai 2021 le nombre global de 678539 doses contre 554019 injection pour la deuxième Dose.

Pour la seule Préfecture de Marrakech relevant de cette Wilaya, le nombre total des personnes Cibles qui ont reçu à ce jour du vendredi 07 avril, la première dose du Vaccin est de 220821 vaccinés contre 178397 personnes pour la deuxième dose.

A noter que plusieurs unités mobiles et unités fixes dotés par les équipements nécessaires et des machines de froid, sont dédiés à cette vaste opération de vaccination ont été déployées au niveau de toute la Wilaya pour vacciner la population cible,

A rappeler que dans le cadre des préparatifs entrepris par la commission mise en place au niveau de la Wilaya sous la supervision de Mr Karim Kassi Lahlou le Wali de la Région Marrakech-Safi et gouverneur de la préfecture de Marrakech en vue notamment d’apporter un soutien logistique et de mobiliser les ressources humaines nécessaires, il a été décidé d’assurer progressivement la campagne de vaccination en deux doses, bénéficiant à toutes les personnes de la Région âgées de plus de 17 ans.

Aussi, il y’a lieu de souligner que la campagne nationale de vaccination, qui se déroule dans des conditions normales, constitue une réelle opportunité pour faire face à l’épidémie avec pour objectif de vacciner 80 pc de la population dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Pour atteindre cette immunité collective, les habitants de la région ont été appelés à s’engager massivement dans cette opération à travers le recours aux centres de vaccination de la Région dans le respect total des mesures préventives et de précaution afin d’enregistrer un plus grand nombre possible de bénéficiaires pour vaincre définitivement l’épidémie.

Mohammed Drihem