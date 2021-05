LA REGION SOUSS-MASSA : CONTRIBUTION A LA REALISATION DE 12 PROJETS D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE D’UNE VALEUR DE 265.000.000,00 DHS

Dans le cadre du Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées Mutualisées (PNAM), le conseil Régional de Souss-Massa a débloqué un montant de 57 millions de dirhams en guise de contribution de la Région à la réalisation de 12 projets d’assainissement liquide au niveau de 12 collectivités territoriales dont le cout globale est de 265.000.000,00 Dhs.

En effet, lors de sa dernière session de Mars 2021, le conseil régional de Souss-Massa a approuvé et signé cinq conventions de partenariat pour la réalisation des cinq derniers projets restant à savoir : Le projet d’assainissement liquide du centre de la Commune Wijjam et des Douars environnant relevant de la Province de Tiznit dont le cout global est de 20 Millions de Dhs y compris la contribution de la région qui s’élève à 04 Millions de Dhs. Ce projet porte sur la collecte des eaux usées sur une longueur de 28,4 Km et la réalisation d’un système de traitement de ses eaux.

La seconde convention porte sur la contribution de la Région d’un montant de 6.700.000,00 Dhs pour la réalisation du projet d’assainissement liquide de la commune Raggada dont le montant global est de 33 Millions de Dhs. Ce projet concerne la réalisation d’un réseau d’assainissement liquide sur une longueur de 27 kms et la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées.

Aussi, le conseil régional de Souss-Massa a signé lors de cette session de Mars 2021, une troisième convention concernant la contribution de la Région d’une valeur de 800.000,00 Dhs pour la réalisation du projet d’assainissement liquide du Centre d’Ait Taleb de la Commune de Tamaloukte relevant de la province de Taroudant et dont le montant global de de 04 Millions de Dirhams. Le projet porte sur la réalisation d’un réseau d’assainissement d’une longueur de 03 km et la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées avec chambres séparées et puits perdu.

La quatrième convention signée lors de cette session porte sur la contribution de la Région de Souss-Massa d’ une valeur de 05 Millions de Dirhams pour la réalisation du projet d’assainissement du Centre de la commune Ahmer Laklalcha et Douars environnants relevant de la province de Taroudant et dont le cout total est de l’ordre de 5.700.000,OO Dhs pour l’extension du réseau d’assainissement sur une longueur de 03 kms et la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées.

La dernière convention signée enfin par le conseil Régionale de Souss-Massa porte sur une contribution de 2.700.000,00 Dhs de cette dernière pour la réalisation du Projet d’assainissement liquide du Centre d’Irigh N’Thalet et Douar Assaka Ighchane relevant de la commune d’Irigh N’Thalet et dont le montant global s’élève à 9.500.000,00 Dhs nécessaires pour la réalisation de la deuxième tranche du réseau d’assainissement d’Irigh N’Thalet et la réalisation du réseau d’assainissement liquide de Douar Assaka Ighchane sur une longueur de 3000 mètres.

Mohammed Drihem