AGADIR : LE CHANTIER DE CONSTRUCTION DE LA CMC SOUSS-MASSA AVANCE A GRANDS PAS DANS LA COMMUNE DE DRARGA

Vendredi 07 mai dernier, le siège de la Wilaya de la Région Souss-Massa dans la ville d’Agadir a été au rendez-vous avec la tenue de la réunion de suivi de l’état d’avancement du projet de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de Souss-Massa, dont le coup d’envoi des travaux de construction a été officiellement donné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste le 06 février 2020 à Agadir.

Organisée en présence de la Directrice Générale de l’OFPPT, Mme Loubna TRICHA, du Wali de la Région Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane, Ahmed HAJJI, du Président du conseil régional, M. Brahim HAFIDI et du Président de la Chambre du Commerce, d’Industrie et de Services d’Agadir, M. Karim ACHENGLI entre autres acteurs régionaux, cette rencontre avait pour but de faire le point sur l’avancement du chantier de la CMC de Souss-Massa et d’échanger autour de son modèle de Gouvernance et d’organisation.

Selon ses initiateurs, cette CMC se caractérisera par un mode de gouvernance et de gestion innovant. Dévolue à une Société Anonyme, filiale de l’OFPPT, elle sera dirigée par un professionnel et son conseil d’administration sera composé de représentants de l’Etat, de la région et des professionnels de la CGEM Souss-Massa et des fédérations et associations professionnelles régionales entre autres

Conçue dans le cadre de la mise en œuvre du programme des Cités des Métiers et des Compétences, projet 2 de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, la CMC de Souss-Massa disposera dans ce cadre, d’une capacité d’accueil de 3420 places pédagogiques et assurera une offre de formation diversifiée dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, l’agriculture, la pêche, l’artisanat, le BTP, mais aussi dans des métiers innovants comme le digital et l’Offshoring, qui se déclineront en 88 filières de formation dont 60% sont nouvelles.

En termes d’infrastructures notamment, la CMC, étendue sur une superficie totale de 15 hectares (dont 5 Ha réservés pour une future extension), sera dotée de structures pédagogiques et communes dont une maison des stagiaires d’une capacité de 400 lits et couverts pour un investissement global de 430 MDH, dont une contribution de 70 MDH de la Région Souss-Massa.

A l’issue de cette réunion, une visite du site de la CMC de Souss-Massa situé dans la commune de Drarga à Agadir a permis aux officiels présents de s’assurer du bon déroulement des travaux. En effet, à ce jour, le chantier avance à grands pas et enregistre un taux d’avancement de 85 %.

Pour rappel, le démarrage officiel de la CMC de Souss-Massa est prévu pour la rentrée de formation 2021/2022

Mohammed Drihem