OPERATEURS TOURISTIQUES ET MECENNAT DE MARRAKECH SOLIDAIRE AVEC LES HLAYKIA DE LA PLACE JAMAA EL FNA

Vendredi 07 Mai dernier, l’association Assafou pour le Développement, les clefs d’or, l’association nationale des Guides du tourisme de Marrakech avec le concours de quelques professionnels du tourisme et des bienfaiteurs au niveau de la ville Ocre de Marrakech ont organisé une opération de « Solidarité et mobilisation des Hlaykias de la place de Jamaâ El Fna » en ce mois sacré de Ramadan.

Selon Mr Abdelkrim Ouachikh, Directeur du Conseil Provincial du Tourisme d’El Haouz et Président de l’association Assafou pour le Développement, cette action de solidarité a pour objectif essentiel d’exprimer une reconnaissance à ces hlaykias tout en leur portant une aide et assistance pendant cette période difficile de Covid-19.

Notre objectif également en tant que société civile et professionnelle du tourisme a-t-il ajouté, s’est d’impliquer davantage ces hlaykias en tant que principaux acteurs de la place de Jamaâ el fna dans le cadre d’une démarche participative pour assurer un développement durable de cette place via un tourisme solidaire, équitable et responsable.

Six associations représentant les différents Hlaykias de la place ont bénéficié d’une enveloppe budgétaire globale de l’ordre de 60000,00 Dhs repartie entre les six associations à raison de 10000,00Dhs par association et de 36 paniers alimentaires comme contribution des clefs d’or répartis notamment entre ces six associations de hlaykias chargées de la distribution des Dons au profit de leurs adhérents hlaykias respectifs.

A souligner au passage que la place Jemaa el-Fna – « place des trépassés » -, est une célèbre place publique située au sud-ouest de la médina de la Ville Ocre de Marrakech considérée comme étant le plus haut-lieu traditionnel, populaire et animé notamment le long des nuits de la ville Ocre et qui attire chaque année plus de cinq million de touristes nationaux et étrangers en plus des marrakchis résidents.

La place de Jemaa el-Fna incarne la diversité de l’identité marocaine en raison de la présence de représentants des différentes cultures qui constituent le Maroc : Arabes, Berbères et Gnaouas entre autres qui animent « L’espace culturel de la place Jemaa el-Fna » inscrit patrimoine culturel immatériel depuis 2008 (proclamation en 2001) et au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985.

Mohammed Drihem