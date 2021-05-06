التوقيع على برنامج عمل اكاديمية جهة الشرق ومنظمة اليونيسف برسم سنة 2021

في إطار تعزيز التعاون في مجال التربية والتكوين بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ومنظمة اليونيسف، ومواصلة لتنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، استقبل السيد محمد ديب مدير الأكاديمية يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 بمقر الأكاديمية السيدة جيوفانا بربيريس، ممثلة منظمة اليونيسف بالمغرب، مرفوقة بالسيد خالد شنقيطي، مدير مكتب التربية بمنظمة اليونسيف بالرباط.

وخلال هذا اللقاء، قدم السيد مدير الأكاديمية عرضا مركزا شمل مختلف المؤشرات المجالية والتربوية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية بجهة الشرق، مسلطا الضوء على منجزات برنامج التعاون بين الأكاديمية والمنظمة خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2020، وأهم المحاور المتعلقة ببرنامج عمل 2021. وفي ختام هذا اللقاء تم التوقيع على برنامج عمل الأكاديمية ومنظمة اليونيسف برسم سنة 2021.

كما قامت السيدة ممثلة منظمة اليونيسف بزيارة ميدانية لمدرسة الرياض الابتدائية بالمديرية الإقليمية لوجدة أنجاد، حيث زارت قسما محتضنا لأطفال في وضعية إعاقة، وقسمين للتعليم الأولي، وقدمت لها شروحات حول تنزيل مشروعي التعليم الاولي والتربية الدامجة، كما زارت الثانوية الإعدادية الرياض للاطلاع على سير تنزيل مشروع المهارات الحياتية بمنهاج سلك التعليم الإعدادي، واختتمت الزيارة بمركز للا نزهة للتربية غير النظامية، حيث اطلعت على سير التكوين بها، وزارت جناحا يضم أطفال المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الذين يتابعون تكوينهم بذات المركز.