PECHE A LA TRUITE DE L’ATLAS :

65 PECHEURS ASSISTENT A LA CLOTURE

DE LA SAISON DE PECHE A LA TRUITE A AMGHASS (1)

Dimanche 02 Mai dernier, le complexe Amgahss relevant de la province d’Ifrane a été au rendez-vous avec la clôture de la saison de pêche à la truite dans le plan d’eau d’Amghass (1) à permis spécial.

Une Soixantaine de pécheurs dont des femmes aussi venus de différentes Régions du Royaume, se sont donné rendez-vous aux bords de ce beau plan d’eau d’Amghass (1) pour profiter de cette belle matinée du Dimanche printanier bien ensoleillé et pratiquer leur sport favori dans le calme et la sérénité des lieux.

Pour Mohammed Sadik Directeur du Centre National d’hydrobiologie et de pisciculture, le bilan de la saison de pêche qui a commencé le 28 mars 2021 au niveau du plan d’eau Amghass (1) et satisfaisant puisqu’il a touché près de 170 pécheurs par jour à l’ouverture et environ 70 percheurs par jour ces derniers dimanches de pêche.

Les adeptes de la Pêche à la truite au niveau de ce plan d’eau ont été satisfaits aussi bien des prises de poissons durant ces six Dimanches de pêche surtout qu’il y’avait des renforcements des déversements lors de ces six jours de pêche que des aménagements réalisé au niveau du site et de l’organisation qui ont servi pour améliorer les conditions d’accueil des pécheurs a-t-il ajouté.

En effet, la saison de pêche au niveau du plan d’eau d’Amghass (1) cette années a été marqué par l’afflux d’un total de 794 pécheurs répartis sur les Six dimanches de pêche dont 76 pêcheurs enregistrés ce Dimanche de Clôture de la Saison contrairement au plan d’eau Amghass (3) réservé à la pêche No-Kill prologée jusqu’au 13 juin Prochain qui n’a enregistré pour sa part, depuis son ouverture devant les pêcheurs lui aussi le 28 Mars dernier qu’un total de 76 pêcheurs au No-Kill durant les 6 journées de pêche à ce jour du 02 mai qui n’a enregistré que l’arrivée de 08 pêcheurs soit 09,18% du total des pêcheurs qui ont opté pour la pêche au niveau du complexe Amghass (09,50 % des pêcheurs enregistrés dimanche 2 Mai au niveau de tout le complexe).

Pour l’un des plus anciens pêcheurs chevronnés issus de la Ville d’Ifrane, Pr Abdelkader Madane, un mordu de la pêche dans les cours d’eau et rivières dont la grande partie est à sec à cause des sècheresses et où la pratique du braconnage fait des ravages dans les rares cours d’eau empoissonnés, les fanatiques de la pêche à la truite viennent dans ce lac où la truite est surveillée contre le braconnage qu’il y’a dans les rivières.

Mohammed Drihem