EL BARAKA ANGELS SOLIDAIRE AVEC LES DESHERITES

DES ZONES ENCLAVEES ET ORGANISE

UNE OPERATION DE DISTRIBUTION DE 1500 PANIERS

A l’instar de chaque mois du Ramadan, l’association El Baraka Angels s’est fixé cette année encore de l’objectif de distribuer des paniers de 35 kg de denrées alimentaires de première nécessité au profit de 1500 foyers dans des villages enclavés du Moyen-Atlas.

Selon Salwa Zine présidente de l’Association, Grâce à la confiance et à la générosité des donateurs de cette dernière, El Baraka Angels est entrain d’atteindre ses objectifs malgré la pandémie qui a chamboulé beaucoup de domaines.

En effet, a-t-elle précisé, à ce jour, nous avons déjà pu tenir une première distribution de 500 paniers au profit de plusieurs douars de la commune d’Ait Tamlil dans la province d’Azilal. Une seconde opération est prévue pour ce mercredi 28 même avec comme cible 200 foyers relevant de la commune de Tazzarte dans la province d’El Haouz et une 3ème pour Dimanche 02 Mai 2021 au profit de 250 foyers à Imintanout dans la Province de Chichawa.

Plusieurs autres opérations de distribution de paniers seront organisées incessamment et permettront d’atteindre les 1500 Foyers ciblés ou plus.

A souligner que l’Association El Baraka Angels a vu le jour suite à une merveilleuse expédition humanitaire à laquelle les fondateurs ont participé́ en tant que simples citoyens en Janvier 2013 au profit des habitants de la région d’Anfgou.

Un voyage qui a, non seulement mobilisé toute la société́ civile, mais aussi, il a permis de rappeler l’existence de cet autre Maroc, le Maroc de la montagne et de l’enclavement. C’est pour dire que dès le départ, les premières actions d’El Baraka Angels ont porté sur la nutrition et l’accès aux denrées alimentaires de première nécessité en périodes de grands froids et durant le mois de Ramadan pour des communautés habitant en zones montagneuses enclavées.

« Nous ne faisons jamais le même village deux fois. Nous tentons à chaque expédition de toucher et faire bénéficier de nouvelles familles. Ces actions nous permettent également de découvrir la région, d’étudier ses besoins pour revenir afin de leur apporter notre aide sur des problématique d’abandon scolaire et des conditions de scolarité qui représente notre deuxième priorité portée par El Baraka Angels » Ajoute Mme Salwa Zine.

A cette occasion, Mme Salwa Zine a tenu de remercier Son Altesse Cheikha Fatma Bent M’barek qui, pour la 2ème fois solutient El Baraka Angels en lui offrant plusieurs tonnes de denrées alimentaires qu’elle redistribuera à son tour aux les familles déshérités.

Et d’ajouter, la semaine dernière nous avons procédé à la signature d’un nouveau partenariat avec l’entreprise Sabic visant deux sujets principaux qui nous tiennent à cœur: La création d’activités génératrices de revenus et le soutien à l’éducation.

Ensemble donc, nous procéderons à la mise en place d’une ferme pédagogique avec serres et système d’irrigation pour la production de fruits et légumes et nous aménagerons également une bibliothèque équipée en matériel informatique de haute technologie et centre d’apprentissage au sein du Lycée Ibn Rochd de la Commune Rurale de Tigrigra dans la province d’Ifrane a-t-elle conclu.

Mohammed Drihem