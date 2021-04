LES CLUBS ESTUDIANTINS DE L’UNIVERSITE AL AKHAWAYNE ORGANISENT UNE CARAVANE MEDICALE PLURIDISCIPLINAIRE

Dans le cadre de leurs activités à caractère social et humanitaire, les étudiants (tes) de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane actifs dans les clubs estudiantins respectifs de Hand in Hand, Lions, Mimouna, Friends of Migrants et Enactus, ont organisé récemment une caravane médicale multidisciplinaire dans la localité montagneuse d’Ait Yahya Oualla, relevant de la collectivité territoriale de Tigrigra située à quelques kilometres d’Azrou.

Organisée en partenariat avec l’Association Solidarité socio-médicale sans frontières de Rabat et le club Avicenne de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès, et en étroite collaboration avec la délégation provinciale de la Santé d’Ifrane et les autorités locales, cette caravane avait pour objectifs de soutenir et rapprocher les services de santé de la population montagneuse, d’améliorer la couverture sanitaire au niveau des zones rurales reculées et en plus, apporter une assistance aux habitants de ces zones qui souffrent de difficultés d’accès aux traitements médicaux.

Lors de cette caravane, environ 750 personnes ont bénéficié des consultations et des soins nécessaires ainsi qu’une sensibilisation de prévention prodigués par un total de 56 médecins et personnels soignants, dans les spécialités de pneumologie, pédiatrie, gastrologie, gynécologie, traumatologie, ORL, cardiologie, ophtalmologie, psychiatrie, radiologie, oncologie, chirurgie générale, chirurgie dentaire, chirurgie maxillo-faciale, et médecine générale. A cela s’ajoute également la distribution de médicaments à titre gracieux aux malades selon les ordonnances qui leur sont prescrites.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre des actions des clubs étudiants et particulièrement en concordance avec la responsabilité sociale de l’université, a été également l’occasion de sensibiliser autour du Covid-19, pour l’application des gestes barrières pour limiter les risques de propagation et de contamination du Coronavirus, ainsi qu’à l’importance du dépistage et de la vaccination.

Mohammed Drihem