جمعية الطلاب والخريجين المغاربة بألمانيا : بيان نمديدي

بيان تنديدي

إننا في جمعية الطلاب والخريجين المغاربة بألمانيا، رئيسا، وأعضاء، وأكاديميين، ندين ونستنكر بشدة هذا السلوك الدنيىء والجبان الذي أقدم عليه بعض السفهاء من فاقدي الهوية والضمير والأخلاق، يوم السبت 24 أبريل 2021 ببرلين والمتمثل في الهجوم والتطاول على السفارة المغربية بألمانيا، والمس بالعلم الوطني، رمز واعتزاز وفخر كل مغربي حُرٍّ، أينما حل وارتحل.

لقد أعمى الحقد والحسد بصائر هؤلاء العملاء الخونة الخبثاء، بما ينعم فيه بلدنا العزيز المغرب من عزة ورفعة وتقدم ونماء وأمن واستقرار وازدهار، تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لعاهلنا المفدى، صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه وعلاه.

إن مغاربة العالم الوطنيين الاحرار لن يزيدهم هذا السلوك القذر والجبان

إلا وحدة وقوة ومناعة ضد كل من سولت له نفسه الخبيثة المس برموزه

ومقدساته الخالدة.

شعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك.

عن جمعية الطلاب والخريجين المغاربة بألمانيا.

رئيس الجمعية: سعيد مهني