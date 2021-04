LES GAZELLES DU BASKETBALL D’IFRANE REMPORTENT AVEC BRIO LA COUPE DU TRONE 2018-2019

Lundi dernier les Gazelles du Basketball d’Ifrane ont brillé de mille feux à la salle Ibn Rochd de Rabat où l’équipe d’association AMI-Basket d’Ifrane a remporté la finale de la Coupe du Trône Dames de basketball (saison 2018-2019), son premier trophée dans cette compétition

En effet, AMI-Basket Ifrane malgré son très jeune âgé, a donné le meilleur d’elle-même lors de cette compétition pour arriver en finale et avoir le dessus sur l’équipe de l’AS FAR, équipe la plus titrée de compétition avec 12 coupes remportées et ce avec un score de 70à57.

Lors de cette rencontre mémorable, l’Association AMI-Basket Ifrane a largement dominé le jeu en remportant haut la main les trois premiers quart-temps avec un score respectif de 11-8, 27-22 et 20-10 pour lâcher prise dans le dernier quart-temps où elle a été battu avec un score de 12-17.

Toute la ville d’Ifrane s’en réjoui de ce Prestigieux titre et de cette belle prestation des gazelles de l’Atlas qui ont honoré leur jeune association malgré les souffrances de ses dirigeants et à travers elle, toute la ville d’Ifrane qui rentre ainsi dans l’histoire du Basketball national.

A rappeler qu’en demi-finales, les joueuses de l’association Michlifen du Basketball d’Ifrane avaient battu le Kawkab Marrakech, alors que l’AS FAR a eu le dessus sur le Chabab Al Hoceima.

Mohammed Drihem