إلى السيد وزير التربية الوطنية..حوار الإنصاف أرقي من ضغط الشارع

الأستاذ منير الحردول

اقتراحات للسيد الوزير بخصوص أولوية المشاكل المرتبطة بالظلم الذي تتعرض له الموارد البشرية في بعض الأسلاك التعليمة عند بدء الحوار:

كل فئة في الأسلاك التعليمية الثلاثة تكافح لمصلحتها الخاصة وتطالب بالاسراع في إخراج مراسيم للهروب من السلكين الابتدائي والإعدادي، وذلك للنجاة واللحاق بالسلك التأهيلي والاستفادة من درجة خارج السلم!

هنا نطلب من السيد الوزير، ولي اليقين أنه يضطلع على ما يكتب في هذا الفضاء، بضرورة إرجاع الهيبة لهاته الأسلاك المحتقرة عند البعض للأسف، والعمل على إخراج مرسوم خاص بالسلكين يتيح لهيئة التدريس في هاته الاسلاك، إمكانية الولوج إلى خارج السلم. أما بخصوص التكلفة المالية فتدبيرها قد يكون على دفعات، بحسب السنوات المالية.

فإخراج هذا المرسوم سينهي الكثير من العبث الطبقي، ويعيد الكرامة للأسلاك التي ينظر لها نظرة دونية، من بعض من يدعون للأسف المعرفة الزائدة.

هذا هو اقتراحنا السيد الوزير، والذي نقدمه لك في الحوار، الحوار الذي خبرته السيد الوزير، والذي تدفع فيه بعض النقابات في اتجاه التركيز على ملفات بعينها!

نتمنى منك السيد الوزير أن تضع حدا لهذا الخلل الكبير الذي حرم فئة عريضة من حقها في المساواة، لدرجة أن الكل يريد أن يهرب بجلده من هاته الأسلاك: الابتدائي والإعدادي. بطرق كثيرة، بدءا بالولوج للإدارة التربوية، مرورا بأسلاك التفتيش والتوجيه، وانتهاء بتغيير الإطار، وزد تلى ذلك كثير.