بلاغ إخباري

الاثنين 19 أبريل 2021

مواعد إجراء الامتحانات المدرسية الإشهادية

الخاصة بالثانوي التأهيلي والاعدادي والابتدائي برسم دورة 2021

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه نظرا للوضعية الاستثنائية التي تعرفها منظومتنا التربوية، منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي والناتجة عن اتخاذ تدابير تربوية واحترازية للوقاية من تفشي جائحة كوفيد – 19، وذلك حفاظا على صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، فإن الامتحانات المدرسية الإشهادية الخاصة بالأسلاك التعليمية الثلاثة (الثانوي التأهيلي والإعدادي والابتدائي) برسم دورة 2021 ستجرى في المواعد التالية:

المستوى الامتحان الموعد

الأولى بكالوريا الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار 27 و28 ماي 2021

الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين

القطب العلمي والتقني والمهني 31 ماي و01 يونيو 2021

الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين

قطب الآداب والتعليم الأصيل 03 و04 يونيو 2021

الثانية بكالوريا الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا للقطب العلمي والتقني والمهني 8 و9 و10 يونيو 2021

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لقطب الآداب والتعليم الأصيل 11 و12 يونيو 2021

الثالث إعدادي الامتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي 18 و19 يونيو 2021

السادس ابتدائي الامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية 22 يونيو 2021

على أن تظل مواعد هذه الامتحانات قابلة للتغيير حسب تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، كما ستخضع ظروف إجرائها للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في الأسابيع والشهور القادمة.

وحرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين والمترشحات لهذه الامتحانات، وأخذا بعين الاعتبار التفاوتات المسجلة بخصوص وتيرة إنجاز المقررات الدراسية وحصيلة التعلمات على مستوى الفصول الدراسية والمؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، وكذا على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، والناتجة عن اعتماد أنماط تربوية مختلفة لمواجهة الإكراهات الناجمة عن الوضع الوبائي الذي تعيشه بلادنا (نمط التعليم الحضوري، نمط التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي، نمط التعليم عن بعد)، واستنادا إلى نتائج تقييم حصيلة الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2021 – 2020 المنجز من طرف المفتشية العامة للشؤون التربوية، منها على وجه الخصوص عدم كفاية درجة التقدم في إنجاز الدروس المقررة خلال الأسدوس المذكور، فقد تقرر اعتماد أطر مرجعية محينة في إعداد مواضيع، كل من الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية والامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي والامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من المقررات الدراسية للمواد المعنية بهذه الامتحانات.

وستعمل الوزارة على إصدارها في غضون الأسبوع الأول من شهر ماي، ويمكن الاطلاع عليها حينئذ عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma، وكذا عبر جميع الوسائط المعتمدة في هذا المجال.

كما تجدر الإشارة، إلى أن الدراسة ستستمر إلى نهاية الموسم الدراسي، حرصا على إتمام المقررات الدراسية واكتساب كافة التلاميذ للتعلمات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي في أحسن الظروف، كما سيتم تنظيم حصص مكثفة للدعم التربوي من أجل مواكبة المترشحات والمترشحين في التحضير الجيد لهذه الامتحانات الاشهادية.