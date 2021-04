L’ASSOCIATION HANNA CAFE AU SECOURS DES PERSONNES DESHERITES DE LA VILLE OCRE : MARRAKECH

A l’instar de toutes les villes et villages du Maroc, la pause touristique imposée par la pandémie du COVID-19 a été fortement ressentie notamment au niveau de la ville ocre de Marrakech et particulièrement au niveau de la médina de Marrakech.

Pour pallier aux effets néfastes de cette pandémie sur le vécu quotidien des populations démunies, farouchement touchées par cette crise due au COVID-19, notamment en ce mois sacré de Ramadan, l’Association Hanna Café propose un Ftour au Henna Café Bab Doukala où la galeriste d’art, Vanessa Branson, partenaire de cette initiative, a distribué le 30000ème Repas à la communauté le 15 avril 2021 coïncidant avec le deuxième jour du mois sacré de Ramadan.

Cette opération caritative qui profite aux dizaines de familles déshéritées ainsi qu’aux sans-abri, aux veuves et leurs enfants et à certaines personnes âgées et handicapées, est organisée en partenariat avec l’Association PIKALLA qui a joint la mission de Henna Café dès le départ en assurant la distribution des repas par les jeunes formés du l’association qui, à vélo (PIKKALA dans le jargon Marrakchi), sillonnent les différents quartiers de Marrakech pour distribuer les Repas.

A noter que cette opération d’Iftar Ramadan n’est que le prolongement de l’action sociale et humanitaire : « Soup Kitchen » lancé par l’Association Hanna Café Marrakech en Aout 2020 pour soutenir la communauté de Marrakech confrontée à des difficultés liées à la crise Covid-19 et dont le Repas gratuit numéro 30.000 a été offert à la communauté de Marrakech par Vanessa Branson le 15 april 2021

A noter également qu’au niveau de Hanna Café Marrakech on a développé un repas végétarien nutritif qui est offert gratuitement à la communauté locale à raison de 150 repas par jour qui sont préparés et distribués.

Les jeunes formés du Pikala distribuent, à vélo, les repas dans différents quartiers de la ville Marrakech et visitent différents endroits comme l’Entraide Nationale, la gare routière de Bab Doukala et différents endroits de la nouvelle ville pour trouver des personnes en situation de précarité.

A propos de Henna Café

Henna café a débuté en 2011. Pendant neuf ans, sa mission a été l’éducation, dispensant un enseigne ment gratuit aux habitants de la médina: langues, alphabétisation et bien d’autres matières. Le projet de « Henna Café Soup Kitchen » est une réponse à la situation d’urgence créée par la pandémie

A propos de Pikala

L’association «PIKALA», à but non lucratif, a été́ fondée en mai 2016. Sa vision est d’utiliser la bicyclette pour un mode de vie sain au but de créer des villes inclusives et durables. La mission de Pikala est de créer des opportunités d’éducation et d’emploi pour les jeunes, d’améliorer la mobilité́́ durable, de protéger le centre-ville historique du trafic motorisé et de renforcer la sensibilisation au tour de l’environnement.

Mohammed Drihem