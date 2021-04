Région de Fès-Meknès: 13 conventions pour le développement du sport, de la culture et de la communication dans la Région

Vendredi dernier, la capitale spirituelle et culturelle du Royaume et chef-lieu de la Région Fès-Meknès a été au rendez-vous avec la cérémonie de signature d’une serie de conventions de partenariat engageant un budget d’investissement de l’ordre de 791 millions de dirhams visant le développement des secteurs culturel, communicatif et sportif dans la Région Fès-Meknès.

Signées par le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous, le wali de la région Fès-Meknès et gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber, le président du conseil de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser ainsi que par les gouverneurs des préfectures et provinces de la région, ces conventions rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme État-Région doté de 11,19 milliards de DH.

Ces conventions au nombre de 13 visent à assurer la promotion du secteur des sports, à travers le renforcement des infrastructures sportives dans les provinces de Fès, Meknès, Taounate, Moulay Yaacoub, Taza, Boulemane, Ifrane et El Hajeb, pour un montant global de 510,8 MDH, dont plus de 255 MDH engagés par la Région en plus de la création du pôle culturel de Fès pour une enveloppe globale de 113,64 MDH dont 55,45 MDH comme contribution de la Région.

Ce dernier pôle englobe le projet du grand théâtre de Fès, d’un institut des beaux-arts, d’un conservatoire régional de la musique et de l’art chorégraphique et d’un centre culturel.

Les conventions portent également sur la construction du centre régional des médias et de la communication, pour un montant de 13,55 MDH, la construction et l’équipement de cinq centres de proximité et de valorisation de la culture de la montagne, la construction et l’équipement de centres culturels à Ifrane, El Hajeb et Moulay Yaacoub, la réhabilitation du site archéologique de Volubilis et la création d’un centre culturel de proximité dans les communes de Kisan, Smiaa et Tamzgana.

Lors de cette cérémonie de signature, M. Ferdaous a souligné l’importance de ces conventions qui traduisent l’intérêt accordé à la culture, au sport et aux médias dans le processus de développement du pays, ajoutant que ces projets sont de nature à hisser le niveau des infrastructures culturels et sportifs de la région, qui dispose d’un grand potentiel culturel et artistique.

« Ces projets répondent aux besoins et aspirations des citoyens qui exigent l’amélioration des services culturels et sportifs, a fait remarquer le ministre, plaidant pour une approche favorisant le renforcement de l’animation de ces structures, à travers la mise en œuvre territoriale des politiques publiques ayant trait à ces secteurs, dans le cadre de la politique de la régionalisation avancée, adoptée par le Royaume.

Pour sa part, le Wali de la région a mis en relief l’importance de la place qu’occupe le secteur de la culture dans le développement de la société, d’où la nécessité de renforcer les investissements dans ce domaine pour moderniser les infrastructures existantes et créer d’autres, à travers les préfectures et les provinces de la région.

Le président du Conseil régional, a indiqué, de son coté, que ces conventions font suite à une série d’accords signés avec d’autres départements ministériels pour le développement de l’offre scolaire et universitaire et la généralisation de l’enseignement préscolaire, le renforcement de l’offre de soins et la mise à niveau du secteur de la santé, en plus de la consolidation du réseau routier.

Il n’a pas manqué de mettre l’accent sur l’intérêt grandissant accordé par le conseil au secteur de la culture et au développement de l’infrastructure culturelle et artistique dans la région.

Mohammed Drihem