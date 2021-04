EL HAJEB : UNE MOBILISATION TOTALE

POUR L’APPROVISIONNEMENT NORMAL DU MAZRCHE

PROVINCIAL DURANT LE MOIS DE RAMADAN

En Date du 29 mars dernier, le Gouverneur de la Province d’El Hajeb Mr Zine El Abidine El Azhar a présidé les travaux d’une réunion consacrée à la situation de l’approvisionnement du marché provincial en denrées alimentaires et produits de première nécessité durant le mois sacré de Ramadan de l’an 1442.

Dans son allocution d’ouverture, le Gouverneur de la Province a tenu de signaler de prime abord que cette réunion a pour objectif de mobiliser tous les intervenants pour la protection du consommateur durant le mois de ramadan et ce, par le renforcement du control de la qualité des denrées alimentaires et produits de grandes consommation en ce mois sacré et des prix affichés au niveau des différents centres commerciaux et Souks hebdomadaires de la Province.

Par la même occasion, Z.A El Azhar a mis en exergue le rôle très important en matière de contrôle des autorités administratives appelées à prendre ses responsabilités en matière de mise en œuvres des outils de control et de proactivité susceptible de circonscrire et combattre la fraude de tout genre sur le marché provincial.

« La situation d’approvisionnement du marché et des prix des denrées alimentaires selon le control continu de ces derniers et du réseau de commercialisation réalisé par la commission provinciale mixte en collaboration les différents services concernés et les autorités locales seront assurés en quantités suffisantes notamment pour les produits de première nécessité ce qui présage d’une manière générale la stabilité des prix durant le mois de Ramadan » a-t-il ajouté

Sur ce, les services compétents en charge du control des prix et de la qualité des denrées alimentaires et des produits de première nécessité ont été incité à une mobilisation total sur le terrain et a travers les différentes localités de la province en vue de généraliser le control et d’assurer l’approvisionnement continu des zones enclavées en coordination avec les professionnels concernés, la société civile et les représentants de la Presse et ce, en vue de gagner la confiance des citoyens et de protéger le consommateur.

Dans ce sens, une série d’actions a été décidée lors de cette réunion de coordination qui a fixé la date du 31 mars comme jour de lancement du programme de control et des visites inopinées des commissions mixte de control provinciale et locales.

Ces actions portent sur la présence effective et continue des différents services concernés par le control sur le terrain en vue de sensibiliser le consommateur en matière de control journalier des centres commerciaux et des Souks Hebdomadaires et grandes surfaces en vue de combattre la fraude aussi bien dans la qualité que dans les prix affichés, procéder avec une proactivité susceptible de résoudre les problème localement et dans de meilleures conditions, procéder au prélèvement d’échantillons des produits suspects pour examen de laboratoire et pénalisation des fraudeurs, veiller scrupuleusement sur la santé et la sécurité sanitaire des citoyens, faire en sorte de lutter contre toute pénuries en matière des produits de premières nécessité, renforcer le control routier et control des fournisseurs du marché provincial et la mise a disposition des moyens indispensable au travail du control qui doit se faire dans de meilleures conditions .

Mohammed Drihem