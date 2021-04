IFRANE: 5169 FAMILLES BÉNÉFICIAIRES DE L’OPÉRATION « RAMADAN 1442 »

La 22ème édition de l’opération de soutien alimentaire « Ramadan 1442 » dont le lancement a été donné à travers les différents régions du Royaume sur instructions de SM Le Roi Mohammed VI bénéficiera à quelques 5169 familles démunies au niveau de la province d’Ifrane.

Les familles bénéficiaires de cette opération sont réparties sur les 10 communes urbaines et rurales que compte la province où l’opération de distribution des aides se déroule dans le strict respect des mesures préventives préconisées par les autorités compétentes pour endiguer la propagation de la Covid-19.

Plusieurs mesures ont été adoptées par les comités locaux pour préserver la santé et la sécurité des citoyens, en l’occurrence le respect de la distanciation physique et la désinfection des lieux de stockage, des paniers alimentaires et des moyens de transport.

A noter que les 5169 Kits réservés aux populations démunies de la province d’Ifrane en 4569 Kits pour le monde rural et 600 kits pour le milieu urbain et sont répartis par caïdat comme ci-après détaillé : Ain leuh 500kits, Timahdite 800 kits, Irklaoune 900 kits, Oued Ifrane 500 kits, Sidi addi 769 kits, Tizguite 550 kits et Dayet Aoua 550 Kits

A rappeler que SM le Roi Mohammed VI, a donné Ses Hautes instructions pour le lancement de la 22ème édition de l’Opération de distribution alimentaire « Ramadan 1442 », qui profitera à trois millions de personnes (600.000 foyers au niveau national dont 459.504 issus des zones rurales)

L’opération, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, avec le concours financier du ministère de l’Intérieur et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, repose sur un soutien alimentaire composé de sept produits alimentaires (10 kilogrammes de farine, 5 litres d’huile végétale, 4 kg de sucre, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 850 grammes de concentré de tomate et 250 grammes de thé), et contribuera à alléger le poids des besoins alimentaires liés au mois sacré du Ramadan.

Mohammed Drihem