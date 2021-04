Dimanche 11 avril dernier le Club estudiantin « Mimouna » de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a organisé une journée culturelle et sportive sous le thème : « KOORA BINATNA » et ce, avec la participation des élèves de l’école Maïmonide de Casablanca et des membres de l’Association des anciens boxeurs marocains.

Au programme de cette journée dédiée à la tolérance et au dialogue interreligieux notamment entre juifs et musulmans marocains, un entretien direct avec les membres de l’Association Marocaine des anciennes stars de la Boxe marocaine qui ont mis en exergue le rôle très important que joue le sport de la Boxe dans le rapprochement entre les peuples sans distinction raciale ou religieuse ainsi que le rôle joué par les Boxeurs marocains de confession juive avec à leur tête l’ancien champion du monde arabe Max Cohen et à l’ancien champion Schlomo Attias qui ont pu hisser les couleurs nationales très haut dans le ciel de l’échiquier sportif international aux côtés de leurs compatriotes marocains de confession musulmane à l’instar de l’ex-champion du monde de la boxe militaire, le boxeur Ait Abbou et le medaillé d’or en 1957 au Liban, le boxeurs Mohamed Benchikh (Chipo).

Aussi, la journée a été marquée par l’organisation d’un match d’exhibition de Football qui a opposé les étudiants de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane aux élèves de l’Ecole Maïmonide de Casablanca, des rencontres de ping-pong et des parties des jeux d’échec.

La Cérémonie de clôture de la journée quant à elle a été marquée par la remise du trophée à l’équipe gagnante et remise aux élèves de l’école Maimonide des packages.

A noter que le club Mimouna est l’un des clubs les plus dynamiques parmi les 65 clubs estudiantins que compte l’université Al Akhawayn. Selon Dr Abdessamad El Fatmi Doyen chargé des affoires estudiantines, ce Club est le plus distingué parmi les clubs et qui fait aujourd’hui partie de l’histoire de l’Université puisqu’il a vu le jour il y’a deux décennies déjà.

Pour Abdessamad, cette activité de Club Mimouna est un évènement de partage, de vivre ensemble et fait partie des valeurs que l’Université essaye d’encourager par le biais de ses étudiants et de ces Clubs estudiantins.

Mohammed Drihem