FINALE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE HIP HOP 2020 – 2021

La Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobics, Fitness, Hip Hop et Disciplines Assimilées (FRMSAFH) a organisé les phases finales du Championnat du Maroc de Hip Hop dans les catégories Solo et Duo Spectacle.

En phase avec les mesures sanitaires préventives, la compétition s’est déroulée sans la présence du public au complexe El Amal, Yaakoub El Mansour à Rabat avec la participation de 16 athlètes qui ont composé les Battles des phases finales : 04 en Hip Hop Solo et 12 en Hip Hop Duo Spectacle et ce, en présence de Mme Selma Bennani la Présidente de la fédération ainsi que des membres du Comité Directeur

Le jury composé d’El Mahdi El MOUFID de la ville de Fès, Ayoub MOUSHI de Casablanca, Mohamed OUBELLA de Rabat et Amine WAKRIM de Meknès, a évalué les performances dispensées selon les critères d’arbitrage de la Hip Hop Unite Monde. Ainsi, la technique, le style, la musicalité, l’exploitation de l’espace et l’énergie ont été pondérés selon une échelle allant de 1 à 5. Pour le Hip Hop Duo Spectacle, la qualité de la chrographie, la synchronisation et la relation entre les danseurs ont été jugées en sus.

A l’issue de cet événement, des prix et médailles ont été distribués aux vainqueurs qui ont réalisé des performances satisfaisantes. A rappeler que ce championnat a été également l’occasion de détection des talents pour constituer l’équipe nationale marocaine attendue aux préparatifs pour le Championnat du Monde prévu en novembre 2021 à Agen, France.

A rappeler notamment que les éliminatoires, qui ont eu lieu en distanciel, ont démarré le 20 novembre dernier. Une participation massive a été enregistrée sur la plateforme électronique de la Fédération, des vidéos ont été envoyées en ligne, les opérations de jugements et de classements des participants ont été également faites à distance.

Les résultats téchniques enregistés lors de ce championnat national de Hip Hop dans les catégories Solo et Duo Spectacle sont comme ci-après ventilés :

HIP HOP Solo

1ère place : Marwane MANSOURI du Club Royal de Rabat

2ème place ; Othmane OUBELLA Hotman du Club Royal Rabat

3ème place : Amine ALLAOUI Amine de l’Association Al Amal des

Ports full contact t’ay boxing et musculation de

Casablanca

HIP HOP Duo Spectacle

1ère Place ; Ayoub HATTAB et Hamza BAROUNE de l’Association

badr de Casablanca

2ème place : Abdelmalek ELBALJANI et ElMouatassim

LBOUKHARI du Club Royal de Rabat

2ème place : Amine ALLAOUI et Abdessamad ELBORKI ELIDRISSI

de l’Association Al Amal des sports full contact t’ay

boxing et musculation de Casablanca

Mohammed Drihem