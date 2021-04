NEZHA BOUCHAREB EN REUNION A MIDELT VISITE LE CHATIER DE VALORISATION DU KSAR ZAOUIAT SIDI HAMZAB A MIDEL

Samedi 10 Avril dernier, la salle des conférences de la Province de Midelt a abrité les travaux d’une réunion présidée par Nouzha BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville en présence du, Gouverneur de la Province de Midelt, Mustapha Ennouhi, des élus, des professionnels du secteur, des Directeurs centraux et des responsables régionaux et locaux du Ministère.

Lors de cette rencontre consacrée à la présentation du plan de relance du secteur de l’Habitat et de l’Urbanisme la Ministre a présenté le plan de relance du secteur de la Construction et de l’Urbanisme qui s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations de Sa Majesté la Roi Mohammed VI visant la mise en place d’un plan d’action de relance économique contre les effets négatifs engendrés par la pandémie Covid -19.

Elle a également souligné que dans le cadre de la valorisation et la réhabilitation des anciens tissus, l’intervention du Ministère au niveau de la Province de Midelt vise trois ksours en vue de l’amélioration des conditions de vie de près de 740 habitants et la création de 27000 journées de travail au profit de la population locale ainsi que la revalorisation des métiers d’artisanat et l’utilisation des matériaux locaux.

Dans le cadre de la généralisation de cette expérience pilote au niveau de l’ensemble des Ksours et Kasbahs sur le territoire national, Mme Nezha Bouchareb, a rappelé qu’en concertation avec les acteurs centraux et locaux, une stratégie intégrée de valorisation durable des Ksours et Kasbahs à l’horizon 2026, est en cours d’élaboration, ciblant 150 Ksar et Kasbah abritant environ de 230 000 habitants, avec un investissement de 2.5 Milliards Dirhams.

Elle a précisé également que les axes principaux de cette stratégie feront l’objet, dans les mois à venir, d’une concertation et approbation du plan d’action dans le but de sa mise en œuvre suite aux conventions de partenariat regroupant l’ensemble des parties concernées par les problématiques des tissus anciens sur le territoire oasien en général.

Lors de cette réunion également, quatre conventions de partenariat ont été signée signature de quatre conventions à savoir : La Convention de partenariat et de financement du programme de mise à niveau urbaine de la ville de Midelt dans le cadre de la politique de la ville (tranche 2) 2020-2022, la Convention de partenariat pour le financement du programme Ksar Zaouiet Sidi Hamza de la province de Midelt, la Convention de financement pour l’élaboration d’un plan d’aménagement du centre de la commune de Boumia et la Convention relative à l’assistance architecturale dans le milieu rural dans la Province de Midelt.

Au terme de cette réunion, la Ministre, accompagnée de Monsieur le Gouverneur de la Province de Midelt et la délégation qui l’accompagne ont effectué des visites sur le terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux, notamment le projet de lotissement « Agulmam » dans la ville de Midelt et les travaux de valorisation du Ksar Zaouiat Sidi Hamza.

Mohammed Drihem