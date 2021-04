ANALPHABETISME :

«Ville d’Ifrane sans analphabétisme : Une porte d’entrée pour l’apprentissage tout au long de la vie».

L’université Al Akhawayn d’Ifrane accueille ce week-end du 10-11 avril 2021 un séminaire national sur le thème : « Les Leçons tirées de la pandémie du COVID ; Vers une ouverture sur l’apprentissage tout au long de la vie ».

Ce séminaire organisé par l’Observatoire de l’apprentissage tout au long de la vie de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah en partenariat avec le Laboratoire des sciences humaines appliquées, et l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme avec le soutien de l’Université Al Akhawayn, du Conseil communal d’Ifrane, de la faculté des lettres et des sciences humaines Fés Saiss et l’ENS de Fès s’inscrit dans le contexte exceptionnel produit par la pandémie du Coronavirus au niveau des pratiques de l’enseignement et des apprentissages et dont la période a soulevé plus d’une question majeure liée au problème de l’apprentissage tout au long de la vie et poussé de nombreux acteurs ont parié sur l’auto-apprentissage pour réduire l’impact de l’éloignement de l’enseignant de l’apprenant.

Dans ce contexte, il était nécessaire – pour le succès de cette transformation – de développer des compétences auto-fonctionnelles telles que l’autonomie, l’auto-évaluation, l’autocontrôle, l’auto-initiative, l’auto-planification, … comme piliers de base de l’apprentissage tout au long de la vie comme une capacité.

A souligner que le processus d’apprentissage éducatif, avec les moyens, les capacités et le produit qu’il fournit, est capable non seulement de se comporter de manière horizontale, mais aussi d’adopter une approche en réseau qui rend les connaissances produites et distribuées plus efficacement et de manière plus démocratique. Il semble que la leçon que nous avons apprise pendant la pandémie est la possibilité de passer à un apprentissage plus démocratique, indépendant et innovant, et donc d’aborder une approche d’apprentissage tout au long de la vie dans le cas où certaines conditions sont réunies et doivent être appréhendées et prévoyantes.

Selon les organisateurs de ce séminaire, les objectifs assignés à ce dernier se résument en la discussion du concept d’apprentissage tout au long de la vie dans le contexte de la pandémie Corona, l’étude de l’efficacité de l’enseignement à distance dans ses relations avec les différents acteurs pendant la période épidémique, la réflexion sur la relation possible et disponible entre l’apprentissage tout au long de la vie, l’apprentissage autodirigé et l’enseignement à distance et l’activation de l’observatoire au niveau de la région Fès-Meknès et au niveau national.

Ce séminaire sera également une occasion pour la signature d’un protocole d’accord ayant pour objectif de renforcer les efforts et la contribution de tous les partenaires et soutenir la mise en application des programmes de travail de l’Observatoire de la formation tout au long de la vie et contribuer à la diffusion et à la consolidation des valeurs et des principes de l’apprentissage tout au long de la vie, le développement des domaines de recherche et d’enseignement, et le développement du cadre de connaissances et de ses références scientifiques et intellectuelles.

Ce sera également l’occasion de signer un accord de partenariat entre l’Université Sidi Mohamed bin Abdullah de Fès, l’Université Al Akhawayn, le Conseil communautaire d’Ifrane et l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme pour développer un cadre de coopération et de partenariat pour éradiquer l’analphabétisme au niveau du territoire de la ville d’Ifrane, et déclarer ainsi la «Ville d’Ifrane sans analphabétisme comme porte d’entrée pour l’apprentissage tout au long de la vie».

Mohammed Drihem