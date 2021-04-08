توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق و السفارة الاسبانية بالرباط

عبدالقادر البدوي

في اطار تعزيز التعاون في مجال التربية و التكوين ، استقبل- مساء يوم الثلاثاء 7 ابريل 2021، بمقر الرئيسي المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق استقبال مستشارة القنصلية الاسبانية المكلفة بالشؤون التربوية ، و كان اللقاء فرصة قدم فيها مدير المركز الجهوي عرضا بين من خلاله دور المركز الجهوي والمهام المنوطة به ، و انماط التكوين وقوة التعاون بين المركز و الاكاديمية الجهوية لجهة الشرق ، كما توج اللقاء بتوقيع اتفاقية الشراكة، تتعلق ببروتوكول تعاون بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، ومكتب السفارة الإسبانية بالمغرب، تهم المجالات اللغوية والتربوية ، و البيداغوجية بين البلدين، من خلال الارتقاء بتدريس اللغة الاسبانية، وتكوين الأساتذة والأطر الإدارية في اللغة الإسبانية ، وفق ما جاء في القانون الاطار 51.17

بدورها تطرقت السيدة ماريا انطونو تروخيو Maria Antonio Trujilio Rincon في كلمة لها بأهمية تدريس اللغة الاسبانية في المغرب، وقدمت احصائيات حول اللغة الاسبانية في المغرب، و اوضحت في سياق كلامها الى الخطوط العريضة لهده الاتفاقية ، والتي تهدف إلى الارتقاء بتدريس اللغة الاسبانية والتدريس بها، ودعم وتنظيم برامج التكوين لفائدة أساتذة اللغة الاسبانية بجهة الشرق وخاصة مدينة وجدة، مشيرة الى الاهمية التب توليها الحكومة الاسبانية بتدريس اللغة الاسبانية بالمغرب بحكم العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، و في هدا الصدد دكرت ببعض الانجازات التي تم تحقيقها في بعد المدن المغربية ، منها الناظور و الحسيمة والعرائش و العيون و اكدير ، و غيرها من المدن…

حضر اللقاء احمد شتواني مدير المركز بجهة الشرق ، والسيدة ماريا انطونو تروخيو مستشارة التعليم بالسفارة الاسبانية بالمغرب ، و مرافقتها السيدة ماريا ديل مار Maria Del mar Puente Sontos ، المكلفة بالعلاقات الثنائية بنفس المكتب، و اعضاء من ادارة المركز، و كدا اعضاء اللجنة العلمية بالمركز.

هدا و قد اثمر هدا اللقاء المتميز ، بتدخلات اعضاء اللجنة العلمية بالمركز، و همت النقط التي تم التداول فيها ، تنفيذ برنامج العمل المشترك ، و التعاون بشأن اللغة و التربية، لاسيما التناوب اللغوي الدي نص عليه القانون الاطار 51.17، وفي الاخير قام الوفد بزيارة المتحف التربوي بملحقة بودير.

للإشارة، و بموازاة مع هده الاتفاقية ، عقدت السيدة ماريا انطونو تروخيو ـ اتفاقية شراكة مماثلة من كل من جامعة محمد الاول بوجدة واكاديمية جهة الشرق.