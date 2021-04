La Région Souss Massa : l’élaboration du Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire

La Région Souss Massa se concerte sur la seconde

phase de l’élaboration du Schéma Régional

de l’Aménagement du Territoire

Dans le cadre de l’étude d’élaboration du Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire de la Région Souss Massa (SRAT), sept ateliers relatifs à la deuxième phase concernant les axes stratégiques, espaces projets et programmes, ont été organisés du 23 au 26 Mars 2021et coprésidés par Mrs le Wali et le Président de la Région,

Le premier atelier tenu en visioconférence a été marqué par la présence du Wali de la Région Gouverneur de la Préfecture d’Agadir Idaoutanane, du Président du Conseil Régional et Mrs les Gouverneurs des Préfectures et Provinces de la Région et l’IRUAAT.

Lors de cet atelier un débat a été organisé sur les vocations, les orientations stratégiques et les espaces projets.

Le second atelier, a été consacré à la thématique du milieu physique et environnement : Quels scénarii et solutions pour une meilleure gestion et préservation des ressources de la région ? Lors de cet atelier, les participants se sont attelés à porter des réponses à la problématique de l’eau, des réserves de la biosphère, des espaces sensibles, des risques naturels, du littoral, de l’environnement urbain et des énergies renouvelables.

La thématique de l’« Économie à forte émergence : Quels secteurs prometteurs à développer ? » a fait l’objet du troisième atelier qui a eu à débattre des choix d’avenir en matière d’économie de la Région, particulièrement les vocations, les secteurs porteurs d’avenir, l’attractivité de la région, le potentiel de croissance à mobiliser, les réformes à introduire pour que la croissance de l’économie de la région s’accélère et la formation du capital humain (adéquation formation/emploi).

Quant au quatrième atelier qui a été réservé à « l’armature urbaine et rurale : Des espaces prospères, équilibrés et bien planifiés », il a été l’occasion de concertation autour des choix de développement du grand Agadir, des besoins en équipements des villes pour les rendre plus équilibrées, des rôles des villes intermédiaires, des centres émergents à encadrer, des douars à entretenir par des actions pertinentes, la problématique foncière, les nouveaux rapports entre villes et campagnes, la répartition des avantages et des charges et le développement intégré.

Le cinquième atelier quant à lui a été consacré à la discussion de l’amélioration de la connectivité interne et externe de la région à travers la définition des orientations stratégiques en matière d’infrastructures et les grands projets structurants : ports, aéroports, autoroutes, routes expresses et routes rurales, les besoins en mobilité et les besoins en TIC.

Aussi, la dotation de la Région Souss Massa en matière d’équipements structurants a été au centre des débats du 6ème atelier qui s’est déroulé le 26 Mars 2021

L’atelier de clôture tenu fin Mars 2021 a été organisé autour du patrimoine matériel et immatériel et les modalités d’en faire un levier de développement territorial via sa préservation, sa valorisation et son appropriation, les orientations stratégiques en la matière, les types d’actions, les priorités.

Selon les organisateurs, ces ateliers ont constitué une occasion d’échanger et de partager et ont été marqués par une large participation des différents acteurs concernés et un fort engagement de tous les participants.

Mohammed Drihem