La fondation Mohammed VI : Couverture de nouvelles interventions médicales coûteuses

La Fondation a renforcé son assurance maladie complémentaire AMC+ pour couvrir de nouvelles interventions médicales coûteuses. Ainsi, et depuis le 1er janvier 2021, les adhérents bénéficient du remboursement complémentaire sur les actes suivants :

Le PET-Scan, à hauteur de 8000 DH dans la limite de deux PET SCAN par an ;

La radiothérapie VMAT, à hauteur de 15.000 DH ;

L’OCT (Tomographie à Cohérence Optique), à hauteur de 1000 DH et dans la limite de 2 examens OCT par an.

Les dossiers de demande du remboursement devront être déposés chez l’agent général Saham Assurance le plus proche, et ce dans un délai de 90 jours à compter de la date de survenance de l’exploration.

Les pièces constitutives des dossiers de remboursement sont détaillées dans cette annexe du guide AMC+.

Plus d’informations sur ces nouveaux cas particuliers sont disponibles aussi dans la page Assurance Maladie Complémentaire