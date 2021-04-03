Home»Enseignement»مؤسسة محمد السادس تقوم بتعزيز التغطية الصحية التكميلية +AMC بخدمات جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2021

مؤسسة محمد السادس تقوم بتعزيز التغطية الصحية التكميلية +AMC بخدمات جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2021

/ /0/ 84
1
Shares
PinterestGoogle+
 

التغطية الصحية التكميلية: خدمات جديدة

تنهي مؤسسة محمد السادس إلى علم منخرطيها أنها قامت بتعزيز التغطية الصحية التكميلية +AMC بخدمات جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2021؛ وعليه أصبح بمقدورهم الاستفادة من تعويض 100% عن المصاريف الطبية المبينة أسفله، وذلك في حدود قيمة التعويض الخاص بكل حالة:

الكشف الطبي باستخدام تقنية التصوير المقطعي Pet Scan، في حدود 8000 درهم، بمعدل 2 كشوفات في السنة.
تقنية العلاج الإشعاعي VMAT، في حدود 15.000 درهم.
الكشف الطبي باستخدام تقنية التصوير البصري المقطعي التوافقي OCT، في حدود 1000 درهم، بمعدل 2 كشوفات في السنة.

يتم إيداع ملفات طلب التعويض لدى الوكيل العام لشركة سهام للتأمين، الأقرب لكم، وذلك في أجل لا يتعدى 90 يوم ابتداء من تاريخ القيام بالكشف.

للمزيد من المعلومات، المرجو الضغط على الرابط أسفله:

AMC+: تعويضات جديدة عن تدخلات طبية مكلفة

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.