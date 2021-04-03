مؤسسة محمد السادس تقوم بتعزيز التغطية الصحية التكميلية +AMC بخدمات جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2021

التغطية الصحية التكميلية: خدمات جديدة

تنهي مؤسسة محمد السادس إلى علم منخرطيها أنها قامت بتعزيز التغطية الصحية التكميلية +AMC بخدمات جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2021؛ وعليه أصبح بمقدورهم الاستفادة من تعويض 100% عن المصاريف الطبية المبينة أسفله، وذلك في حدود قيمة التعويض الخاص بكل حالة:

الكشف الطبي باستخدام تقنية التصوير المقطعي Pet Scan، في حدود 8000 درهم، بمعدل 2 كشوفات في السنة.

تقنية العلاج الإشعاعي VMAT، في حدود 15.000 درهم.

الكشف الطبي باستخدام تقنية التصوير البصري المقطعي التوافقي OCT، في حدود 1000 درهم، بمعدل 2 كشوفات في السنة.

يتم إيداع ملفات طلب التعويض لدى الوكيل العام لشركة سهام للتأمين، الأقرب لكم، وذلك في أجل لا يتعدى 90 يوم ابتداء من تاريخ القيام بالكشف.

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