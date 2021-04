AGRICULTURE EN AFRIQUE : «Sécurité alimentaire : Quelle politique agricole pour l’Afrique de demain?»,

Afin d’accompagner la dynamique et le développement d’un secteur agricole performant en Afrique francophone, et en préparation de l’édition présentielle 2021 de Africa Agri Forum à Yaoundé, i-conférences en partenariat avec l’Union Africaine et le groupe OCP Africa organisent une série de web conférences dédiée à la promotion de la coopération Sud-Sud dans la région.

A cet effet, le Ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts Aziz Akhannouch donnera le coup d’envoi de cette série avec une première édition intitulée «Sécurité alimentaire : Quelle politique agricole pour l’Afrique de demain?», et ce le lundi 5 avril 2021 à 16H.

A Rappeler que le Maroc a été désigné pays invité d’honneur à l’édition de Yaoundé, où le Plan Maroc Vert ainsi que sa contribution à l’économie du Royaume seront présentés à une trentaine de pays africains.

À noter aussi que cette première visio-conférence connaitra la participation de Mme Josefa C. Sacko, Commissaire chargée de l’agriculture, du développement rural, de l’économie bleue et de l’environnement durable de l’Union Africaine. Mr. Gabriel Mbairobe, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural du Cameroun et de Mr. Biendi M. Moussavou, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation du Gabon prendront aussi part à ce premier débat.

