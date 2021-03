L’ASSOCIATION DES AMIS DU VAL D’IFRANE ET SES PARTENAIRES CELEBRENT LES JOURNEES MONDIALES DES FORETS ET DE L’EAU

Mercredi 24 mars dernier, l’Association des amis du Val d’Ifrane pour la protection de l’environnement et la promotion de l’écotourisme en partenariat avec le Club UNESCO de l’Atlas et l’Association des Amis de la Reserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas (AREBICA) a organisé une journée pédagogique et de sensibilisation et ce, en célébration des journées mondiales respectives des forets (21 Mars) et de l’Eau (22 Mars).

Organisée avec le soutien de la Direction Provinciale du Département des eaux et forêts, la Direction du Parc National d’Ifrane et le Centre National d’Hydrobiologie et de Pisciculture et le conseil Urbain d’Ifrane cette journée éducative et de sensibilisation a été organisée autour des thématique de la « restauration des forêts qui joue un rôle clé dans la voie vers la reprise et le bien-être » thème de la journée mondiale des forets et de « la valorisation de l’eau » thème retenu cette année pour la commémoration de la journée mondiale de l’eau.

Au programme de cette journée organisée au profit des élèves de l’école le Murier: La Reconnaissance de la biodiversité d’Oued Tizguite et de son Val d’Ifrane avec la détermination des créatures de l’eau et la notion de bio indicateurs de la qualité de l’eau, une démonstration de l’opération de repeuplement d’Oued Tizguite par des alevins de Truite arc-en-ciel comme activités relative à la thématique de l’eau et la reconnaissance de la biodiversité floristique du val d’Ifrane avec constitution d’un herbier et un Jeu d’identité de l’arbre comme activités relatives à la thématique Foret.

Pour Mme Rajae Saidi Directrice de l’école, il est très important que l’école s’ouvre sur son environnement et organise des activités et des sorties pédagogiques car c’est à travers ces activités qu’on construit les futures citoyens. La connaissance ne se limite pas seulement à l’école avait-elle ajouté, mais le travail se fait aussi sur le terrain et s’est important pour l’école de s’étendre sur l’environnement et de sensibiliser les enfants sur l’importance de sa protection.

Relevant du Pachalik d’Ifrane au cœur du Moyen Atlas Central, le Val d’Ifrane est un Site d’Intérêt Biologique et Ecologique classé Site Ramsar en 2019 qui s’étale sur un peu plus de 800 hectares et est à usage surtout touristique mais aussi avec des aménagements piscicole pour la pratique de la pèche sportive.

La richesse floristique du Val d’Ifrane compte la plus belle formation de frêne (Fraxinus angustifolia) au Maroc. C’est aussi l’un des cours d’eau marocains où.

Aussi, vu la diversité des habitats aquatiques, la richesse faunistique et les peuplements d’invertébrés furent très variés au niveau du Val d’Ifrane (probablement la meilleure diversité dans les cours d’eau du Moyen Atlas) avant les aménagements qu’a subis la vallée, avec au moins 70 espèces Plusieurs espèces sont endémiques marocaines (tels que les Trichoptères Agapetus dolichopterus et A. dakkii) ou rares dans le Moyen Atlas (Schizopelex festiva, Setodes argentipunctellus, Protonemura talboti, P. algirica…). Cette faune a été en grande partie détruite en conséquence des actions humaines (surtout la transformation des biotopes); mais les quelques zones encore en eau donnent un certain espoir de récupération de cette diversité.

Plusieurs espèces de Vertébrés rares ou localisées au Maroc ont été signalées de ce cours d’eau : la Loutre, la Truite fario, le Goujon, l’écrevisse à pieds rouges, la Cistude, le Natrix natrix, en plus du Crapaud commun, du Cincle et de la Bergeronnette des ruisseaux.

De même, le plan d’eau artificiel d’Ifrane dit Lac Aguelmam a permis l’installation (en nicheurs) du Foulque à crête et du Grèbe castagneux, ainsi que d’une colonie de Héron garde-boeuf (environ 1000 individus). Soumis à un dérangement permanent, il abrite en hivernage moins de 200 oiseaux, surtout du colvert et quelques dizaines de souchets et de foulques (macroule et à crête), en plus de quelques chipeaux et morillons, pour ne citer que les espèces intéressantes.

Mohammed Drihem