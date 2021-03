LANCEMENT DE LA 14ème ÉDITION LANCEMENT DU PROGRAMME TREMPLIN MAROC PAR L’ASSOCIATION MAROC ENTREPRENEURS

Mohammed Drihem

Dans le cadre de ces activités, Maroc Entrepreneurs a lancé l’appel à candidature de la 14ème édition de son programme phare Tremplin Maroc. destiné aux entrepreneurs en herbe qui ont des velléités de création d’entreprise. De l’idée à la concrétisation, toutes les étapes sont là, pavées et préparées pour les aider à démarrer leur business.

14 éditions pour le programme Tremplin Maroc sans jamais faillir à leur ligne directrice : servir la cause entrepreneuriale et aider les entrepreneurs, tous horizons confondus, à entamer l’aventure de la création d’entreprise avec tous les rudiments et les moyens nécessaires. Ce programme phare, proposé par l’association Maroc Entrepreneurs et dont la réputation n’est plus à faire, donne la possibilité à une dizaine d’entrepreneurs en devenir d’être accompagné gratuitement dans la transformation de leur idée en un véritable projet financièrement viable et, but ultime, créer leur entreprise au Maroc et/ou en Afrique… une ouverture qui se veut un parallèle avec celle entamée par le Royaume dans sa vision économique panafricaine.

Selon Maric entrepreneur, ce programme comprend un ensemble de sessions de formation, dispensé par des professionnels de la création d’entreprise pour une durée de 7 mois. Il permet aux porteurs de projet d’élaborer leur Business Plan, mettre en place leur Business Model, faire une étude de marché pour se positionner face à leurs concurrents, adapter une stratégie marketing et opérationnelle avec des prévisions financières… sans oublier, de faire aussi le choix déterminant de leur structure juridique et fiscale.

Avec Tremplin Maroc, l’association a adopté, depuis toujours, la politique du suivi personnalisé avec un coaching assuré par des experts dans différents domaines : finance, vente et marketing, stratégies d’exécution et d’opérations, pour n’en citer que quelques-uns.

En complément de cette formation riche en contenu, des master-class et une journée booster sont également organisées et animées par des figures entrepreneuriales pour challenger les projets des participants ; mais aussi par des spécialistes pour apporter des compétences supplémentaires en communication, négociation et des soft skills… tous les moyens sont mis à leur disposition pour révéler le ou la leader qui sommeille en eux.

Aussi précise-t-on, ce programme concours commence en début mai et se termine fin novembre 2021. Les projets les plus aboutis et les plus méritants seront récompensés avec des prix durant l’événement annuel de l’association : la Journée de la Création d’Entreprise (JCE). Cette journée de clôture, où toute une communauté de fidèles est attendue, verra aussi la participation d’un parterre de personnalités et d’intervenants émérites : institutionnels, chefs d’entreprises et financiers pour faire de cet événement une réussite comme il est de coutume

A propos de Maroc Entrepreneurs

Maroc Entrepreneurs est une association à but non lucratif, créée en 1999 à Paris. Elle a pour vocation de contribuer au développement socio-économique du Maroc, à travers trois principaux leviers :

– Faire découvrir l’univers de la création d’entreprise et l’actualité socioéconomique du

Maroc,

– Etablir des synergies entre les entreprises basées au Maroc et les compétences marocaines à l’étranger,

– Encourager les Marocains résidant à l’étranger ou des personnes fortement attachées au Maroc à créer leurs entreprises par le biais du Concours Tremplin.

L’association regroupe aujourd’hui le plus grand réseau de compétences marocaines avec plus de 12 000 membres. Son ambition est de proposer aux entrepreneurs en herbe un cadre propice qui leur permettra de :

– Passer du stade de l’idée à la définition d’un Business Plan concret et complet,

– Développer leurs compétences grâce aux sessions de formation individualisées dispensées par des experts en création d’entreprise,

– Etendre leur réseau, nouer des contacts avec les partenaires investisseurs les soutenant dans le financement de leur entreprise et accroître leur visibilité.