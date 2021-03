Le programme régional de promotion de l’emploi dans la région du Souss Massa : objet d’une convention signée à Agadir

Lundi 15 mars dernier la salle des réunions de la Wilaya de Souss Massa a été au rendez-vous avec la cérémonie de signature d’une convention entre l’état et la Région concernant le programme Régional de la promotion du travail et ce, en présence du Ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle qui était accompagné du Wali de la Région de Souss Massa et du président du conseil régional de cette dernière.

Cette convention signée par le M. Amekraz, le Wali de la région de Souss Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane, Ahmed Hajji, et le Président du Conseil de la Région, Ibrahim Hafidi, a pour objectif de développer et mettre en œuvre un programme régional de promotion emploi pour la période 2020-2022 entre l’Etat et la région.

Selon ses initiateurs, ce programme s’appuie sur les projets et objectifs prévus dans le cadre du programme de développement régional et sur les mesures inscrites dans le plan national de promotion de l’emploi, notamment en ce qui concerne les programmes actifs d’emploi.

Il vise également à permettre aux demandeurs d’emploi relevant de à la région, en particulier aux jeunes sans emploi, de profiter des opportunités d’emploi disponibles, que ce soit dans la région ou dans le reste des autres régions ou en dehors du territoire national.

La cérémonie de signature de cet accord, a également été l’occasion de lancer un dispositif de régulation régionale et inter-régionale, en partenariat avec les entrepreneurs spécialisés dans l’industrie automobile, ayant pour objectifs de réduire les disparités régionales en terme d’opportunité d’emploi , satisfaire les offres d’emploi massives et normaliser les pratiques de traitement des offres emploi via ce dispositif , avec la coordination et la coopération des autorités locales.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M.Amekraz a souligné que les chantiers régionaux de l’emploi ont connu la réalisation de plusieurs programmes et démarches régionales complémentaires aux mesures nationales pour l’emploi visant à soutenir l’emploi dans les associations et les professions libérales et à promouvoir l’établissement des petites entreprises et des formations qualifiantes au profit des non diplômés, ainsi que l’appui aux contrats de travail salarié au profit de différentes catégories de chercheurs d’emploi qui souffrent de difficultés d’insertion professionnelle et l’accompagnement des porteurs de projets par l’octroi de subventions pour faciliter le démarrage.

« Les efforts concertés et l’action conjointe de tous les acteurs et intervenants de la région contribueront inévitablement au succès de ces grands chantiers économiques et sociaux et à accroître la demande pour les compétences des jeunes de la région », a-t-il insisté.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la régionalisation de l’emploi, qui constitue une compétence propre et conjointe des régions qui sont l’espace optimal pour coordonner les efforts et le travail des intervenants et développer l’harmonie entre les différentes politiques publiques, programmes et plans sectoriels.

A l’issue de la cérémonie de signature de convention, M.Amekraz a effectué une visite aux sièges de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de la direction régionale du travail et de l’insertion professionnelle et de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) à Agadir.

Mohammed Drihem