PECHE SPORTIVE AU MAROC :

LE CENTRE NATIONAL DE PISCICULTURE ET DE

L’HYDROBIOLOGIE ENTAME LES OPERATIONS DE

DEVERSEMENTS DE LA TRUITE ARC-EN-CIEL

Dans le cadre des grands efforts déployés par le Centre National de Pisciculture et de l’Hydrobiologie (CNPH) relevant du Département des Eaux et Foret à Azrou, ce dernier a entamé son programme annuel de déversement d’alevins de la Truite Arc-en-ciel et de poissons pêchables de cette espèces de salmonidés entre autres et ce, en vue d’assurer un meilleur empoissonnement des cours d’eaux, lacs et plans d’eau à la veille de l’ouverture officielle de la saison de pêche dans les eaux continentales au Maroc prévue pour le Dimanche 21 mars premier jour du Printemps 2021 et Journée mondiale des Forets.

L’opération de déversement d’un million d’alevins de la truite Arc-en-ciel organisée au mois de janvier 2021 dernier au niveau de 13 cours d’eau (Oued) dans le Moyen Atlas et le haut Atlas oriental, le Centre National de Pisciculture et de l’Hydrobiologie a organisé jeudi 11 Mars écoulé une opération de déversement et d’empoissonnement du nouveau Barrage de Tamaloute aux pied de Djbel Ayyachi et Djbel Maaska enneigés pas trop loin de la localité de Tounfite relevant de la Province de Midelt.

1250 poissons arc-en-ciel pêchables environ ont été déversés dans ce barrage en présence des représentants de l’autorité locale et sécuritaires, des représentants de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts de Midelt avec le chef du CDF de Tounfite et les membres de deux associations de pécheurs actives dans cette région du Barrage Tamaloute.

Pour Mohammed Mahroucha président de l’Association Tamaloute pour la pêche sportive et la protection de l’environnement, « cette opération est venue à point nommé en préparation à une très bonne saison de pêche sportive comme on l’espère dans ce site considéré comme un joyau de la province de Midelt où tous les amateurs de cette pratique sportive noble de Tanger à Lagouira seront les bienvenus ».

Pour sa part, Aziz Oualla cadre du CNHP superviseur de cette opération de déversement a souligné que cette opération de déversement de 1250 truite Arc-en-Ciel adultes pêchables au Barrage Tamaloute qui vient en préparation à l’ouverture de la saison 2021-22 de la pêche sportive s’est déroulée dans de très bonnes conditions en présence notamment des représentants des associations des pécheurs de la région de Tounfite. Par la même occasion, notre interlocuteur a lancé un appel aux pêcheurs et aux adhérents aux différentes associations des pêcheurs les invitant à contribuer à la protection de l’environnement et à la conservation de ce patrimoine écologique pour l’amélioration de l’écosystème aquatique.

A noter enfin qu’à ce jour, le Centre National de Pisciculture et de l’Hydrobiologie a organisé une douzaine d’opérations de déversement similaires à travers les différentes Régions du Royaume.

Mohammed Drihem