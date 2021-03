IFRANE : LA JOURNEE MONDIALE DE LA VIE SAUVAGE

L’INSTITUTION AL MANABE AVEC

LE CLUB UNESCO DU MOYEN ATLAS ET L’ASSOCIATION DES AMIS DU VAL D’IFRANE CELEBRENT

LA JOURNEE MONDIALE DE LA VIE SAUVAGE

A l’instar de la communauté internationale et nationale, l’institution Al Manabie avec le Club UNESCO du Moyen Atlas et l’association des Amis du Val d’Ifrane ont célébré mercredi 03 mars dernier la Journée mondiale de la vie sauvage 2021 placée cette année sous le thème : « Forêts et moyens d’existence : préserver la planète et ses habitants ».

Au programme de cette journée organisée en partenariat avec la Direction Provinciale du département des eaux et forêts d’Ifrane, le Parc National d’Ifrane, une campagne de sensibilisation et de conscientisation d’une centaine d’élèves sur l’importance de la vie sauvage et l’intérêt de préserver et de protéger aussi bien la flore que la faune sauvage dont jouie notre pays en général et le Parc national d’Ifrane en particulier. Cette journée a été marquée notamment par l’organisation d’une opération de plantation d’arbres de cèdre dans la forêt d’Azrou (Cédraie Mou Dmane) et par l’observation de la faune sauvage simple du Parc National d’Ifrane dont le Singe Magot et le Cerf de Barberie dans leur milieu naturel qu’est la foret loin de l’homme et des grandes villes et villages de la région .

En effet, après avoir assister et participer activement à l’opération de plantation de quelques 500 plants d’arbres de cèdre organisée par l’institution Al Manabie avec le Club UNESCO du Moyen Atlas et l’Association des amis du val d’Ifrane au niveau de la maison de la cédraie sur le site forestier de Moudmane avec la forte participation des élèves de l’institution Al Manabie d’Azrou et le concours actif de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et du Parc National d’Ifrane, les représentants des deux associations se sont rendu au cœurs des cédraies d’Azrou et de Kissarit où ils ont procédé à l’observation respective du singe magot dans son milieu sauvage et du cerf de Barbarie (Cervus elaphus barbarus) au niveau de la réserve de Kissarit dans la région de Ainleuh dont sont issus les 27 cerfs de Barbarie (4 mâles, 20 femelles et 3 jeunes) relâchés, le 17 décembre, au sein d’un enclos d’acclimatation à Bouhachem où ils constituernt de nos jours un premier noyau d’un large programme de réintroduction du cerf de Barbarie dans la nature au niveau de la région du Nord.

Le thème de la Journée mondiale de la vie sauvage 2021, « Forêts et moyens d’existence : préserver la planète et ses habitants », selon les Nations Unies souligne le rôle central des forêts, des espèces forestières et des services que procurent les écosystèmes dans le maintien des moyens de subsistance de centaines de millions de personnes dans le monde, notamment les communautés autochtones et locales. Ces dernières ont des liens historiques avec les zones forestières ou adjacentes aux forêts. La journée met ainsi en évidence la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable des Nations Unies, parmi lesquels la lutte contre la pauvreté, celle contre les changements climatiques, la conservation des océans et la préservation de la vie terrestre.

En effet précise-t-on, environ 200 à 350 millions de personnes vivent dans des zones forestières ou à proximité de celles-ci dans le monde. Elles comptent sur les divers services que leur procurent les écosystèmes des forêts et les espèces forestières pour subvenir à leurs moyens d’existence et pour couvrir leurs besoins les plus élémentaires, notamment leur nourriture, leur logement, leur énergie ou leurs médicaments.

Les forêts, les espèces forestières et les moyens d’existence qui en dépendent sont également touchés par les nombreuses crises mondiales auxquelles nous sommes confrontés, notamment les changements climatiques, la perte de biodiversité ou les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la pandémie COVID-19.

Par l’organisation de cette journée mondiale on a cherché à promouvoir des pratiques de gestion des forêts et de la faune forestière qui tiennent compte à la fois du bien-être humain et de la conservation à long terme. Elle permettra aussi de valoriser des pratiques traditionnelles qui contribuent à établir une relation plus durable avec ces systèmes naturels vitaux.

La valeur inestimable de la vie sauvage

La faune et la flore sauvages ont une valeur intrinsèque et contribuent au bien-être humain et au développement durable, à travers de nombreux aspects aussi bien écologiques que scientifiques, éducatifs, culturels, récréatifs et esthétiques.

La Journée mondiale de la vie sauvage est l’occasion de célébrer les nombreuses formes, aussi belles que variées, de la faune et de la flore sauvages et de faire prendre conscience de la multitude d’avantages que sa conservation procure aux populations. Cette Journée nous rappelle également le besoin urgent d’intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et la réduction du nombre d’espèces, qui ont un impact important en termes économiques, environnementaux et sociaux. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de développement durable.

Mohammed Drihem