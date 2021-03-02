بيان للكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا لماذا الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من تدبير الشأن العام؟

عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا اجتماعها الدوري يوم 16 فبراير 2021 لتدارس

المستجدات الدولية والوطنية والتشاور حول القضايا التنظيمية ٠ وقد تم التوقف اثناء النقاش على حصيلة المكتسبات

الديمقراطية والتراجعات الحقوقية في ظل الاحتفاء بالذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير، وكذلك على تداعيات فاجعة طنجة

الأليمة التي ذهب ضحيتها مواطنات نتيجة الاستغلال البشع وخرق القانون والافلات من العقاب

وقد خلص الاجتماع الى ما يلي:

وعي جماعي لأعضاء الكتابة الاقليمية بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تداعيات الجائحة التي أصبحت تفرض التعايش

معها، الأمر الذي يفترض تقوية الجسم الوطني للوقوف ضد الشعور باليأس والإحباط في المجتمع وتدهور الوضعية البئيسة

التي تعيشها الفئات الشعبية المحرومة على كافة المستويات كانتشار البطالة والجريمة والتسول وغيرها من المظاهر

الاجتماعية الخطيرة

عشر سنوات بعد انطلاق حراك 20 فبراير، الذي تميز بأشكال نضالية، إبداعية وراقية، ما زال الشباب المغربي يعبر

عن قلقه من غياب آفاق واعدة تضمن له العيش الكريم والاستقلالية المادية والحماية الاجتماعية. وتضاعف انعكاسات

الجائحة من حدة هذا القلق والاحباط. ان هذا الوضع يستدعي إجراءات حكومية استعجالية مواكبة لكل فئات الشباب. وفي

هذا الإطار، تساءل الكتابة الاقليمية عن وضعية الطلبة الجامعيين، خصوصا مع استمرار إغلاق الأحياء الجامعية العمومية

وفتح الخصوصية منها من ناحية أخرى في تمييز واضح وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم في ظروف ومناخ

جيدين

التأكيد على أن مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية يستلزم تقوية المؤسسات وضمان توازنها وحمايتها من لوبيات الفساد

والمفسدين، ولاستقلالية القضاء في هذا المجال دور أساسي لترسيخ قيم النزاهة والحكامة وسيادة القانون

استمراراقصاء مغاربة العالم من الانخراط في مؤسسات تدبير الشأن العام، على الرغم من تنصيص دستور 2011 على

حقهم في المواطنة الكاملة. وإن الحكومات المتعاقبة هي من تتحمل مسؤولية هذا الاقصاء، الذي يحرم البلاد من الاستفادة

من طاقات وكفاءات تعبأت باستمرار من أجل دعم التنمية المحلية والوطنية والمصالح الجيو ستراتيجية للمغرب

تعبر الكتابة الاقليمية عن اعتزازها بالدور الريادي للمناضلين الاتحاديين في اوروبا للدفاع عن الحقوق الدستورية لمغاربة

العالم، وتدعو إلى مواصلة التعبئة من أجل تعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي صادق عليه

المجلس الوزاري

انخراط مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا في المبادرة الهادفة الى التأكيد على أن التمثيلية والمشاركة

السياسية لمغاربة العالم هي قضية وطنية تستلزم إرادة سياسية لمواجهة التحديات الوطنية والدولية

تنظيم يوم دراسي في شهر يونيو 2021 حول موضوع قضايا الهجرة وتحديات العولمة في السياق الصحي الحالي

دعوة الفعاليات الديمقراطية في المهجر الى تنسيق الجهود للتصدي للمخططات التي تستهدف المصالح الاستراتيجية

للمغرب ووحدته الترابية

تصفية الأجواء الداخلية ضرورة ملحة بإطلاق معتقلي الحراك والناشطين السياسيين والصحفيين والكشف عن مصير كل

المختطفين، وتوسيع مجال الحريات

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