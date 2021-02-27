أكاديمية جهة الشرق تعقد اجتماع لجنة القيادة الجهوية

للمصادقة على الحصيلة المرحلية لتنفيذ برنامج العمل برسم سنة 2021 للمشاريع الجهوية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17

في إطار مواصلة التنزيل الجهوي لمضامين وأحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، انعقد بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين لجهة الشرق اجتماع لجنة القيادة الجهوية، والذي ترأسه السيد محمد ديب مدير الأكاديمية وحضره السيدة المديرة والسادة المديرين الإقليميين بالجهة و السيدات والسادة رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والسادة منسقي المجالات والسيدات والسادة رئيسات ورؤساء المشاريع على المستوى الجهوي، وخصص هذا اللقاء لتتبع سير تنفيذ برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021 مع تسليط الضوء أكثر على تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021



وقد افتتح السيد مدير الأكاديمية هذا اللقاء بكلمة تأطيرية ذكر فيها بالسياق الذي ينعقد فيه والهدف المحدد له والمتمثل في ترصيد وتثمين المنجزات والتدبير الاستباقي لكافة العمليات والتحكم أكثر في سير الإنجاز وضبط منهجية الاشتغال والتتبع المستمر، وما يلزم ذلك من انخراط واع ومسؤول لكافة الأطر المعنية بالتنزيل



بعد ذلك، أعطيت الكلمة للسيدتين والسادة رئيستي ورؤساء المشاريع على المستوى الجهوي لتقديم عروض دقيقة، شملت مختلف الجوانب المرتبطة بالمشاريع مع التركيز على النتائج المحددة والجدولة الزمنية لإنجاز العمليات المبرمجة، ثم تلا ذلك مداخلات السيدة والسادة المديرين الإقليميين ومنسقي المجالات ومناقشة عامة ركزت في مجملها على تقديم ملاحظات واقتراحات لتحسين وتجويد منهجية الاشتغال لبلوغ الأهداف المحددة.

واختتم اللقاء بكلمة السيد مدير الأكاديمية، التي ركز فيها على أهم ما يجب القيام به خلال المحطات المقبلة، مشددا على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ مخرجات هذا اللقاء، مذكرا بعقد نجاعة الأداء الموقع مع المديريات الإقليمية بتاريخ 04 فبراير 2021 وضرورة أجرأته ميدانيا لبلوغ النتائج المحددة له وفق معايير الجودة والفعالية والنجاعة واعتماده لتقييم الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتمت بعد ذلك، المصادقة على الحصيلة المرحلية لتنفيذ برنامج العمل برسم سنة 2021 لتنزيل المشاريع الجهوية.