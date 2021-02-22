أزيد من 12334 طالبا (ة) بكلية الآداب بوجدة يجتازون الامتحانات الخريفية وفق إجراءات صحية صارمة

انطلقت، صباح اليوم الاثنين 22 فبراير، الامتحانات الخريفية العادية بكلية الآداب والعلوم الانسانية، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة. وذلك وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، والمرتبطة بحالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد



ويجتاز امتحان الدورة العادية لموسم 2020 – 2021 ما يناهز 12334 طالبا وطالبة، مسجلين في سلك الإجازة (جميع الفصول)، بكلية الآداب والعلوم الانسانية بوجدة. وفي ظل جائحة كورونا، اعتمدت إدارة الجامعة توزيع الطلبة (ات)، على أفواج بمراكز كلية الآداب وكلية الحقوق، حسب فترات (صباحية وزوالية). وذلك وفق جدولة مضبوطة لكل شعبة، تستمر من 22 فبراير الجاري، إلى غاية 06 مارس القادم



وبهذه المناسبة قام رئيس جامعة محمد الأول بوجدة الدكتور ياسين زغلول، رفقة عميد الكلية الآداب الأستاذ نور الدين عالم والكاتب العام والأطر الإدارية، بجولة عبر مختلف مراكز الامتحان، للوقوف على السير العادي للامتحان والإجراءات الوقائية المتخذة، من وضع الحواجز والتشوير الأرضي، وتثبيت ملصقات توجيهية، وتوفير الكمامات الواقية، والمعقمات الكحولية لتعقيم اليدين. وغيرها من التدابير الوقائية، لضمان السلامة الصحية للطالبات والطلبة والأطر الإدارية والتربوية المشرفة على الامتحانات.