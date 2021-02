Charly- Echourouk : medias des idiots !!!

Dr Mohamed BEN YAICH

Loin de tout phénomène fanatique ou jouer le rôle d’un partisan ,disciple ,plutôt fan ,je vais traiter ce sujet de point de vue intellectuel ,éthique pourquoi pas politique !

L’affaire poupée dans la chaîne Echourouk soit disant algérienne fait partie d’une idiotie médiatique et informatique incomparable, jamais connue dans la vie de la presse(medias) sérieuse et chaine officiellement respectueuse.

On ne discute pas la personne y incarnée faussement depuis ce programme vil et indigne ,car toute chose sur le sol et possible de l’être si le cœur noirci vous en dit .critiquer ou reprocher c’est votre affaire. Le vil et le pire dans cette affaire est d’insulter ,se moquer ,offenser la dignité d’une personne de haut rang et couper totalement le cheveu (poil)شعرة معاوية) ) Moawiya politiquement . Le reproche provient de la façon par laquelle les mauvais animateurs ont dirigé la séance ,qui est d’une façon assommante , de plus odieuse et péjorative. Elle était loin de toute protocole diplomatique et civique. Ce mauvais geste est digne d’être condamné et protesté par les moyens convenables.

Il n’y avait là dedans que le dédain qui revient et se reflète directement sur la chaine elle-même , en plus à son soutenant et sponsorisant.

D’ailleurs, la chaine ci indiquée ,d’après sa défaillance artistique et nanisme médiatique, je vois que ses dirigeants veulent se faire remarquer à la taille illustrative de la revue « Charlie Hebdo française » par ses provocations gamines contre les musulmans et les arabes .ils se crurent qu’ils vont jouer un rôle artistique provoquant et identique pour attirer l’admiration et la passion des spectateurs partout dans le monde .pourtant c’est le contraire qui se fut arrivé ,il n’y avait en conséquence que des nausée dégoutantes et coliques satiriques rejetés sur l’écran de cette chaine marginalisées .elle est devenue la risée de tout le monde ;ainsi que ses soutiens de force vers cette pire falaise.

La différence entre « Charlie Hebdo » et ce « Echourouk » sans étincelle, c’est que la première est professionnelle, libre et d’un trait si franche , tracé sans recule, malgré son effet nuisible et provocant ,par contre la deuxième est totalement subjuguée, menacée par le bâton épineux des armées, guidée de force vers l’hypocrisie et la témérité vilaine et indigne.

On est sûr que celle-ci est sponsorisée par le régime algérien pour but de provoquer le Maroc . surtout après ses grands succès réels réalisés sous la présidence du roi « Mohammad six », soit à l’échelon national et régional ,plutôt mondial .le Maroc est entrain à l’époque de faire des grands pas économiques et politiques en dépit des contraintes qui l’empêchent de s’élancer à l’aise désirée et planifiée .dans la plupart de ses empêchements et obstacle ,les gouverneurs algériens étaient toujours en cause et guette. pourquoi ?on le sait bien et on ne sait pas parfois !!!.

Mon but dans ce modeste article ce n’est pas d’analyser l’histoire et la série de ce conflit qui ne cesserait jamais de poser les pierres et de revenir sur table pour but de se réconcilier et résoudre les problèmes amicalement et légalement. Le SAHARA ,il est ,et le sera, marocain pour toujours, soit que ce soit les manœuvres et complots des ennemis. L’injuste, plutôt le fautif, est bien connu et déterminé depuis le début, il est totalement dénoncé et cerné. Malheureusement il n’a pas le courage de rebrousser chemin et reconnaître ses torts afin de pouvoir serrer la main blanche marocaine tendue vers lui pour la paix et sécurité générale. S’il le fait, le voisin, de vrai , ce sera certainement un grand succès en profit des deux peuples, soit Marocains ou Algériens. Ce bon réplique et humeur sympathique du coté Marocain est parce que nous sommes des frères et nous le resterons, depuis l’antiquité à l’éternité par la suite des liens divers qui nous attachent.

Ce travail enfantin ne mérite pas de réplique officiel de la part des grands dirigeants marocain. Mais à condition qu’il soit une initiative vile et vaine d’un tel ou tel programmeur libre. Par contre le scandaleux qu’il serait en connivence avec les responsables irresponsables des gouverneurs algériens . cela indique que ce régime complice à perdu la tète , plutôt il est en retraite complète.