فتح فترة استثنائية لطلب الاستفادة من منحة التعليم الاولي

بالنظر إلى الوضع الوبائي لبلادنا وحيث أن العديد من المنخرطين لم يتمكنوا من الحصول على رمز مسار لأطفالهم في الوقت المحدد؛

تعلن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين عن فتح فترة استثنائية، ما بين 15 فبراير وفاتح مارس 2021، لفائدة المنخرطين الذين تعذّر عليهم تقديم طلباتهم داخل الآجال المحددة والذين لديهم أطفال مسجلين حاليا في بالمستوى الأول أو المستوى الثاني من التعليم الأولي.

للمزيد من المعلومات المرجو الاطلاع على شروط الاستفادة الموجودة بصفحة منحة التعليم الأولي. تقدم الطلبات حصرا عبر الأنترنيت عن طريق التطبيق المخصص لهذا الغرض والمتوفر على الرابط: https://prescolaire.fm6education.ma