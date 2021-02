KENITRA :

LES COMPETENCES MAROCAINES EN ALLEMAGNE

ACCOMPAGNE LE SECTEUR AUTOMOBILE

POUR DE MEILLEURS HORIZONS

Lundi dernier, la ville de Kenitra a été au rendez-vous avec la signature d’une convention spéciale relative au programme MRE Academy objet d’une convention cadre passée entre le Ministère Délégué chargé des Marocains Résidents à l’étranger, l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et le réseau des compétences marocaines résident en Allemagne.

Cette convention signée avec le réseau des compétences marocaines en Allemagne a pour objectif l’accompagnement de l’OFPPT en matière de formation notamment des cadres et la digitalisation des métiers des secteurs de l’automobile.

Selon Nezha El Ouafi, Ministre Déléguée chargé des Marocains Résidents à l’étranger, cette convention est la traduction d’une nouvelle approche dans le dossier de la mobilisation des compétences marocaines résident à l’étranger, le renforcement de leur participation à la stratégie nationale de la formation au Royaume dans l’objectif d’une intégration production dans le marché du travail et la participation au développement du Pays. Pour elle, cette convention vise aussi à mobiliser les compétences marocaines résident à l’étranger pour accompagner l’OFPPT dans l’amélioration de l’offre de la formation aussi bien des stagiaires que des cadres dans le domaine de la digitalisation des métiers des secteurs de l’automobile.

Pour Nezha El Ouafi, Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la vision Royale qui permettrait au Marocain du Monde de participer activement aux grands projets de développement que connait le pays. Il s’inscrit aussi dans le cadre du programme MRE-Academy lancé en juin dernier et qui est accompagné par le ministère de l’économie et de la réforme de l’administration et inscrit aussi dans la nouvelle approche du ministère délégué chargé des MRE visant la mobilisation des compétences de ces derniers.

A noter qu’une équipe du Réseau des compétences marocaines en Allemagne spécialisées dans les métiers de l’automobile a déjà visité deux centres de formation relevant de l’OFPPT à Salé et à Kenitra afin de les accompagner.

Aussi ; on signale que d’autres programmes similaires sont prévu par le ministère délégué chargé des MRE en partenariat notamment avec le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec le ministère du tourisme, du transport aérien et de l’économie sociale et aussi avec la CGEM, l’ODECO et l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energie Nouvelles (IRISEM) et ce, dans la perspective et la mise en place de programmes propres et prioritaires à chaque secteur en vue de mobiliser les compétences marocaines résident à l’étranger pour bénéficier de leur expériences et leurs savoir-faire notamment durant la période post-covid dans le cadre de la mise en application du nouveau modèle de développement choisi pour notre pays.

Mohammed Drihem