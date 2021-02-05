أكاديمية جهة الشرق ترسخ للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة: توقيع عقد نجاعة الأداء برسم سنة 2021

في إطار مواصلة الارتقاء بالحوار التدبيري عبر ترسيخ منهجية التدبير التعاقدي بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التي عملت الأكاديمية على إرسائها بالجهة وذلك من خلال توقيع ميثاق التعاقد الداخلي بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها منذ سنتين



– الأول خصص لتنفيذ برنامج عمل السنة المالية 2019، وتم توقيعه ما بين 21 و24 يناير 2019 بالمديريات الإقليمية؛



والثاني خصص لتنفيذ برنامج عمل سنة 2020 وتم توقيعه بمقر الأكاديمية بتاريخ 14 يناير 2020 وتضمن مؤشرات نجاعة الأداء؛

وخلال هذه السنة، تتوخى الأكاديمية الجهوية الارتقاء بالتدبير التعاقدي مع المديريات الإقليمية إلى مرحلة التعاقد على أساس مشروع نجاعة الأداء الإقليمي، وذلك بهدف تطوير الحكامة وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة و اعتماد معايير الفعالية والنجاعة في الأداء



ولهذا الغرض، وفي إطار توفير كافة الشروط المنهجية للتفعيل الجهوي لأحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، جرت يومه الخميس 04 فبراير 2021 بمقر الأكاديمية مراسيم توقيع عقد نجاعة الأداء برسم سنة 2021 تحت شعار: « نجاعة الأداء في صلب تفعيل مضامين القانون الإطار 51.17



وقد عرف هذا اللقاء الذي ترأسه السيد مدير الأكاديمية حضور السيدة والسادة المديرة والمديرين الإقليميين بالجهة والسادة ممثلي أعضاء المجلس الإداري المنتخبين والسادة رؤساء الأقسام والسادة منسقي المجالات على المستوى الجهوي والسيد المكلف بالتدبير المالي للمشاريع والسادة المفتشين المكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي

حيث افتتح السيد مدير الأكاديمية اللقاء بكلمة تأطيرية، تلتها عروض مفصلة للمديريات الإقليمية وعرض تركيبي مركز شمل أهم العناصر المرتبطة بالحصيلة ومكونات عقد نجاعة الأداء مسلطا الضوء على منهجية التنزيل والأبعاد الموجهة والمؤطرة للاشتغال، وكذا الجدولة الزمنية للعمليات الكبرى وعدة التتبع والمواكبة الميدانية، وبعد تدارس ما جاء في العروض المقدمة وتقديم التوصيات، وقع السيد مدير الأكاديمية مع السيدة والسادة المديرة والمديرين الإقليميين بالجهة عقد نجاعة الأداء برسم سنة 2021، من أجل ترسيخ منهجية الحكامة وتفعيل المبدأ الدستوري الذي يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة والموارد بنجاعة الأداء.

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