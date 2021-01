OPERATION RIAYA :

LES AUTORITES SANITAIRES

REPONDENT A L’APPEL DES POPULATIONS

DES ZONES DE MONTAGNE DU HAUT ATLAS ORIENTAL

(VIDEO ENVOYEE PAR WATSAPP AVEC APPEL DE JEUNE FILLE ACTEUR ASSOCIATIF KHADIJA OUAMALIK)

Mohammed Drihem

Comme annoncé par la Direction de la météorologie nationale en son temps, toutes les Régions montagneuses de l’Atlas Marocain ont connu des chutes de neige importantes qui ont couvert les cimes des montagnes enregistrant ainsi des hauteurs variant entre 65 cm au niveau des localités situées aux pieds des montagnes et 1,20 m aux niveaux des sommets sans parler des épaisseurs de neige allant jusqu’à 1,50 m voir 2 m relevées au niveau des congères : Ces Amas de neige formés par le vent et souvent au beau milieu des routes communales et rurales entravant leurs ouvertures dans de meilleures conditions.

Dans des conditions climatiques si difficiles pareilles, les populations des zones de montagne vivent le calvaire seules, enclavées et bloquées plusieurs jours chez elles en pleine montagne à cause de la neige et ne cessent de lancer des appels à l’aide pour déneiger le chemin qui les sépare de la route ne serait-ce que pour assurer l’évacuation d’un malade ou d’une femme enceinte vers un hôpital.

Dans ce sens, les jeunes d’Imilchil relevant de la Province de Midelt, lancent un appel de détresse et organisent une compagne de sensibilisation invitant les pouvoirs publiques et politiques à faire en sorte que les femmes enceintes cessent de décéder chaque années dans cette région.

Selon ces jeunes, « chaque année les femmes d’imilchil décèdent à cause des complications d’accouchement et très souvent sur la route menant vers l’hôpital à Midelt (200 km) soit 4 heures de route car l’hôpital d’imilchil n’est pas équipé matériellement et le médecin généraliste ne peux pas intervenir !!!!. » et d’ajouter que « la période hivernale et les chutes de neige rendent parfois, même l’accès de l’ambulance impossible. La semaine dernière une maman de 24 ans a perdu la vie 2 minutes après son arrivée à hôpital imilchil et son bébé la suivi une journée après » accusent-ils.

Pour Mlle Ouamalik Khadija actrice associative dans la région d’Imilchil, la négligence médicale provoque chaque année la mort des femmes enceintes dans la province de Midelt et précisément à Imilchil où, encore une fois, une jeune femme enceinte de 24 ans a trouvé la mort en prouvant encore une fois l’échec des politiques de santé publique au Maroc.

« Nous avons toujours crié et demandé les droits de nos mères surtout quand elles sont surprises par l’accouchement et ne trouvent pas les soins médicaux dans l’hôpital d’Imilchil » avait-elle lancé.

Contacté à ce sujet, le Délégué Provincial du ministère de la santé à Midelt Dr Bouziane nous a confirmé que son département provincial a pris toutes les dispositions depuis le lancement de l’opération Riaya 2020/21 à ce jour du 20 janvier 2021 en entreprenant plusieurs actions à commencer par le recensement de toutes les femmes enceintes en étroite collaboration avec les autorités locales et leur évacuation vers les hôpitaux et les maisons de maternité pour s’assurer de leur etat de santé.

Dans ce cadre avait-il ajouté, un suivi particulier a été accordé aux femmes enceintes résident les Douars les plus exposés à l’enclavement hivernal et ce à travers des campagnes médicales spécialisées notamment en gynécologie-obstétrique organisées au niveau du cercle d’Imilchil à mi-décembre 2020 où 82 femmes enceintes ont examinées au niveau du centre de santé Rural (CSR) d’Imilchil et 41 femmes auscultées au centre de santé rural d’Outarbate par un gynécologue-obstétricien qui a rencontré plusieurs cas critiques évacués en urgence vers le Centre Hospitalier provincial de Midelt alors que les autres cas ont été laissés sous le control du personnel médical des deux CSR sous la supervision du gynécologue-obstétricien.

Dans ce même cadre d’efforts avait-il ajouté, la délégation provincial de la santé de Midelt a organisé plusieurs caravanes et campagnes médicales dans le cadre d’opérations de désenclavent qui ont profité à 79 individus dont 35 échographies à Gourrama, 123 Cas à Imilchil qui ont bénéficié tous de l’échographie et 133 cas dans le milieu des nomades de Mibladen dont 14 ont soumis au test rapide du COVID-19.

Aussi précise-t-on ; les services de la santé de la province en étroite coordination avec le Délégué Provincial et le Gouverneur de la province président du comité de veille et de suivi ont procedé au sauvetage de plusieurs femmes enceintes dans plusieurs collectivités locales dans des conditions climatiques et géographiques très difficiles dont le cas d’évacuation de la jeune femme enceinte du Douar Oulghazi enclavé au milieu d’une neige abondante et qui a décédé à quelques Km hélas avant d’arriver au CSR d’Imilchil et dont le bébé a été évacué sur le CHP de Midelt

Concernant les femmes enceintes toujours, le Délégué provincial du ministère de la santé de Midelt a tenu de signaler de 25 femmes enceintes au niveau de différentes collectivités territoriales de Midelt ont été évacuées vers différentes structures hospitalières dont 23 vers l’hôpital provincial de Midelt (15 pour accouchement et 08 pour des complications de la grossesse), 01 femme enceinte d’Imilchil évacuée la nuit du 20/12/2020 sur les services de réanimation de l’hôpital Provincial de Khénifra après accouchement à la maison et un cas de la localité de Tazrine évacuée le 28/12/2020 vers l’Hôpital régional d’Errachidia.

Par ailleurs, il y’a lieu de souligner que le coup d’envoi de l’opération Riaya au niveau de la Province de Midelt a été donné le 15 Novembre 2020 et se poursuivra jusqu’au 30 Mars 2021. Pour se faire et afin de réussir cette opération visant à assurer la couverture sanitaire aux habitants des zones touchées par la vague de froid et les chutes de neige. Lancée en application des Hautes Instructions de S.M. le Roi Mohammed VI, la délégation provinciale du Ministère de la santé de Midelt a mobilisé : 10 Médecins, 85 cadres paramédicaux et 13 chauffeurs en majorité relevant des collectivités territoriales. Sur le plan matériel et logistique, la Délégation a mobilisé à cet effet 14 ambulances dont deux médicalisées et bien équipées mises à la disposition respectives de l’hôpital provincial de Midelt et du Centre de Santé Rural d’Imilchil, 05 véhicules 4X4 pour les équipes médicales mobiles en plus de plusieurs lots de médicaments, du matériel médical indispensable, de l’oxygène et les équipements de chauffage pour les établissements hospitaliers.

A noter enfin que le Programme Riaya au titre de la saison 2020 /2021 concerne cette année 201 Douars repartis sur 24 collectivités territoriales rurales dont la population globale est estimée à 178.881 individus dont 18033 enfants âgés de moins de 05 ans.