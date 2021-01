L’association « El Hajeb Mobadara » de la Ville d’El Hajeb en sa qualité de gestionnaire de la plate-forme provinciale des jeunes d’El Hajeb, organise la caravane de sensibilisation sur l’esprit d’entreprise et ce, et en partenariat avec le Comité Provincial du Développement Humain et le réseau africain du développement durable.

Le lancement de ladite caravane est programmé pour le mardi 19 janvier 2021 au siège de la plateforme provinciale des jeunes sis au complexe sociale Ibtissama à El Hajeb et se prolongera jusqu’au 27 janvier en traversant les collectivités territoriales respectives de Ain Taoujdate, Sbaa Ayoune, Bitite, Ait Hraz allah Ait Boubidmane, Agouray, Ait Yaazam Tamchachate, Jahjouh Ait Wikhalfen, Ras Ijiri et Ait Bourzine Ait Nouamane Akaddar.

Le Programme de cette caravane Initiée dans le cadre de la troisième phase de l’INDH 2019-2023 et notamment le programme : «Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » vise la

à sensibiliser les jeunes sur l’esprit d’entreprise et ce, à travers la présentation de l’offre d’accompagnement de l’association El hajeb mobadara, gestionnaire de la plateforme des jeunes en matière d’écoute, d’orientation, d’appui à l’entrepreneuriat et amélioration de l’employabilité des jeunes, la présentation de l’offre d’accompagnement du réseau africain du développement durable, le prestataire associatif chargé de l’accompagnement technique pré création et post création, l’organisation d’un atelier de sensibilisation sur l’innovation entrepreneuriale et l’esprit d’entreprise et enfin, l’identification des porteurs d’idées de projets et élaboration participative du plan de formation et d’accompagnement à la formulation des dossiers de financement.

