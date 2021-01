El Otmani:Covid19…tout est fin prêt pour réussir la vaccination dès réception des doses

Mardi 19 Janvier 2021

Le Maroc est fin prêt pour réussir l’opération de vaccination contre la Covid-19 qui sera lancée dès la réception des doses de vaccin, a affirmé mardi à Rabat le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

« Les parties compétentes assurent un suivi quotidien de cette question, particulièrement en lien avec les fournisseurs », a-t-il déclaré en réponse à une question centrale à la Chambre des conseillers sur « la stratégie nationale de vaccination Covid-19 ».

La capacité de production des vaccins demeure limitée dans le monde face à une demande accrue, a fait observer M. El Otmani, soulignant que les fabricants sont engagés dans une course contre la montre pour répondre à une demande mondiale d’environ 10 milliards de doses.

Affirmant qu’il est naturel de voir les États ayant développé des vaccins répondre dans un premier temps aux besoins internes, le chef du gouvernement a relevé que certains pays, pour s’en procurer, ont dû débourser au moins cinq fois leur prix.

M. El Otmani a en outre assuré que la campagne de vaccination a été préparée dans un cadre de mobilisation du système de santé national, compte tenu de l’expérience acquise et des enseignements tirés en la matière.

Il a affirmé que la vaccination fait partie des mesures visant à lutter contre la pandémie de Covid-19 et que d’autres suivront pour consolider les acquis et éviter les rechutes. Le Royaume, a-t-il rappelé, a œuvré à conclure rapidement des accords pour l’acquisition de vaccins et mis en place un programme bien ficelé dans ce domaine, mais le lancement de la campagne nationale reste tributaire de l’évolution de la situation sur le marché mondial des vaccins.

Un accord de coopération a été ainsi signé avec le groupe pharmaceutique Sinopharm sur les essais cliniques du vaccin, portant sur trois domaines que sont le transfert de technologie, la participation à la troisième phase des essais cliniques et la fourniture du vaccin, ainsi qu’une coopération visant à garantir la fourniture du vaccin en Afrique.

Il a d’autre part souligné que le gouvernement s’est engagé, en coordination notamment avec les ministères de la Santé et de l’Intérieur et d’autres intervenants, à élaborer une vision intégrée de la stratégie de vaccination, en termes d’identification des bénéficiaires, des cadres de santé, des dispositions logistiques nécessaires à cet effet. Des ressources financières adéquates sont également allouées pour garantir la gratuité et mener à bon terme l’opération, dans le respect des normes professionnelles.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a fait savoir qu’un système de suivi des personnes vaccinées sera développé et qu’un document sera remis à chaque bénéficiaire de la campagne contenant un QR code que la personne concernée devra conserver.

-MAP-19/01/2021